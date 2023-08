Eris, la nova variant de la Covid

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: Fòrum.ad

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) decretava al maig la fi de l’emergència sanitària per la pandèmia de la Covid-19. Amb la vacunació, la gravetat dels contagis de coronavirus no és comparable amb la de fa un any, però encara continua havent-hi casos. Salut ha detectat un lleuger repunt les darreres setmanes, quan l’OMS alerta de l’aparició d’una nova variant que podria fer créixer els contagis.

La darrera setmana s’han detectat onze contagis, els quals, se sumen als de la setmana passada, situant els casos actius a la vintena. Una afectació que sembla a hores d’ara lleu, amb un ingressat a l’hospital.

Fa tres mesos que es va declarar el final de l’emergència sanitària, però l’Organització Mundial de la Salut avisava aquesta setmana d’una nova variant que podria provocar un augment de casos al món. “Continua el risc que sorgeixi una variant més perillosa que podria provocar un augment sobtat de casos i morts“, explicava el director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Una variant, coneguda com a Eris, que ja ha arribat a l’entorn, però, de moment, no a Andorra. Les anàlisis dels darrers contagis demostren que continuen predominant les derivades d’Òmicron. Es calcula que la nova variant pot trobar-se ja en una cinquantena de països.