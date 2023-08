Comença la festa major de l’Aldosa

Cartell de la festa major de l’Aldosa (agenda.ad)

Des d’aquest divendres, dia 11 d’agost, i fins al pròxim diumenge, la localitat de l’Aldosa, a la parròquia de la Massana, celebrarà la seva festa major. Seran tres dies d’activitats per a tothom: botifarrada, discomòbil, actuacions musicals, una cursa, inflables per a la canalla, una arrossada popular… La gresca començarà a partir de les 19 hores d’avui.

No hi mancarà el tradicional Berenar Gegant del diumenge ni les activitats infantils. Així mateix hi haurà ball de tarda amb Premium Trio i, tal com es fa per a iniciar la festa, per al seu tancament també s’han programat els habituals focs.

Pel que fa a la cursa de dissabte (11 hores), de 4 quilòmetres de recorregut, la inscripció costa 5 euros i es pot formalitzar el mateix dia, a la sortida, o a l’Instagram @FMALDOSA.