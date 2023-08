SCT: “Màxima precaució en els desplaçaments per al 15 d’agost”

Cua de vehicles (arxiu)

El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra de Catalunya, posa en marxa un dispositiu especial de trànsit per als propers dies, amb motiu de la festivitat de l’Assumpció del dimarts 15 d’agost.

En l’operació sortida, que s’inicia a les 15 hores d’aquest divendres i finalitzarà a les 15 hores de dissabte, es preveu el desplaçament per carretera de 350.000 vehicles des de l’àrea metropolitana de Barcelona. Pel que fa al retorn, entre les 12 i les 24 hores de dimarts, es mobilitzaran un total de 200.000 vehicles.

Tot i que inicialment no es preveu un gruix de trànsit molt elevat, més propi dels caps de setmana de juliol, Trànsit demana extremar la prudència en tots els desplaçaments, ja siguin de llarg o de curt recorregut. En aquest sentit, l’SCT recorda la importància d’utilitzar els sistemes de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics per a evitar distraccions; de respectar els límits de velocitat, i de no combinar l’alcohol o altres drogues i la conducció. A més, cal insistir en la necessitat de revisar el vehicle abans de sortir a la carretera, ja que amb un bon manteniment s’eviten incidències durant la circulació.

Enguany, 96 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes. D’aquestes 96 víctimes mortals, 19 al juliol i 5 en el que portem d’agost. A més, convé destacar que de les 96 víctimes mortals, 32 persones eren motoristes (el 33,3% del total de persones mortes). Davant d’això, el Servei Català de Trànsit demana als motoristes més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris respecte i actituds de protecció per a reduir les víctimes d’aquest col·lectiu vulnerable.

Des de les 15 hores del divendres dia 11 d’agost fins a les 23.59 hores del dimarts dia 15 d’agost del 2022 (5 dies), s’establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.091 controls de Mossos d’Esquadra amb la participació de 1.281 efectius de trànsit.





Els controls seran els següents:

315 controls d’alcoholèmia i drogues

167 controls de seguretat passiva

156 controls de PREMOT (motocicletes)

207 controls de distraccions

159 controls de velocitat

87 controls de transports

Des de Trànsit també faran tasques d’informació, vigilància, inspecció i el seguiment de la circulació sobre la xarxa viària durant tot el cap de setmana amb motiu de l’adopció de mesures especials, la celebració d’esdeveniments extraordinaris i l’estat del trànsit mitjançant l’ús dels mitjans aeris de l’SCT: helicòpter, avió bimotor i drons.





MESURES DE CIRCULACIÓ, ORDENACIÓ I REGULACIÓ DEL TRÀNSIT

Quant a les mesures especials per a minimitzar les afectacions viàries de sortida, tant avui divendres 11d’agost a la tarda com dissabte 12 al matí a la GI-662, al tram de Castell-Platja d’Aro, s’invertirà la prioritat de pas de la rotonda situada al punt quilomètric 3,8. Per a evitar retencions a la sortida 31 de l’AP-7 en sentit sud, s’invertirà la prioritat de la rotonda amb l’N-340 al Vendrell. Per tal de facilitar la mobilitat d’accés des de l’autopista AP-2 a la rotonda de les carreteres C-14/N-240, al punt quilomètric 36,8, a Montblanc, hi haurà una divisió de dos carrils per a garantir la prioritat de pas des de l’autopista.

També s’obrirà el bus-VAO de la C-58 per a tots els vehicles, excepte camions de més de 7,5 tones, tant d’entrada com de sortida de Barcelona. Dissabte, a més, de 8 a 20 hores, es restringirà l’estacionament als vorals de la GI-682 a Tossa de Mar.

També convé recordar que es limita la velocitat per a tots els vehicles a 100 km/h en el tram entre Martorell i Gelida en sentit Tarragona, entre les 15 i les 21 hores de divendres i entre les 9 i les 14 h de dissabte. Els camions de més de 7,5 tones, a més, hi tindran prohibit fer avançaments en sentit sud.

D’altra banda, per a afavorir la mobilitat de retorn, diumenge 13 i dimarts 15 d’agost s’aplicarà una ordenació especial de la mobilitat per a facilitar la sortida des de Platja d’Aro cap a la C-31 i per a garantir la fluïdesa del trànsit en el sentit de major intensitat de retorn a la rotonda del punt quilomètric 17,2 a la variant de Cassà de la Selva, a la C-65, i a les rotondes del pas inferior del punt quilomètric 19 i a la del 17. De 8 a 20 hores, es restringirà l’estacionament als vorals de la GI-682 a Tossa de Mar.

També diumenge i dimarts a la tarda s’invertirà la prioritat a les rotondes de Tordera i Palafolls, a l’N-II. A més, s’instal·laran mesures per a facilitar la mobilitat a la carretera N-240 cap a l’autopista AP-2, a la rotonda del punt quilomètric 36,8 de la nacional a Montblanc. A partir de la tarda, també s’obrirà el bus-VAO de la C-58 per a tots els vehicles excepte camions de més de 7,5 tones d’entrada a Barcelona.

Així mateix convé destacar que diumenge 13 d’agost a la tarda s’instal·larà el carril addicional en sentit contrari a l’habitual a l’AP-7 entre Sant Celoni i Montornès del Vallès per a facilitar els desplaçaments en sentit sud. Aquest s’obrirà segons les necessitats del trànsit i les condicions de seguretat. Els camions tindran prohibit fer avançaments i hauran de circular a màxim 80 km/h de 15 a 22 hores al tram del carril addicional. A més, el mateix diumenge, de 15 a 22 h, es limitarà la velocitat a 100 km/h entre Gelida i Martorell en sentit Barcelona.

Finalment, convé destacar que amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de transit, el Servei Català de Trànsit ha establert, alhora, per aquest 2023 una sèrie de restriccions a la circulació de vehicles pesants.

Els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit a través del 012, del Twitter de l’SCT @transit, del web http://transit.gencat.cat i a través de les cròniques radiofòniques i televisives dels diversos mitjans de comunicació.





