Equipen amb material informàtic algunes escoles del país

Uns ordinadors portàtils (freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat la licitació d’un concurs públic per a l’adquisició de material informàtic per a equipar diverses escoles del país. Concretament es recerca la compra de portàtils que seran d’ús per al proper curs escolar 2023-2024.

Cada any l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu analitza l’estat del parc informàtic i multimèdia de totes les escoles del país i fa una dotació de material de suport TICE a l’ensenyament. Un cop analitzada la situació dels diferents centres escolars respecte a diversos tipus de material informàtic i multimèdia es fa necessària la compra de material de dotació, tant per a substituir-ne l’obsolet, com per a millorar l’aplicació de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) als centres escolars, com per a dotar aules de nova creació.

L’objectiu és que el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través de l’Àrea de Desenvolupament Tecnològic Educatiu, pugui continuar impulsant projectes destinats a fomentar l’ús de les TAC als centres escolars del país.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament a la web de la plataforma de contractació del sector públic https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les empreses tenen fins al proper 22 de juny per a poder-se presentar.