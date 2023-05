A les 14 hores la participació a la Seu és del 29,8 (-6,08%) i a Puigcerdà d’un 29,25 (-1,66%)

El centre històric de la Seu en vista aèria (RàdioSeu)

Fins que no comencin a obrir-se les paperetes i, per tant, hi hagi els primers recomptes de vots, el focus mediàtic de les eleccions municipals, a Catalunya, està centrat en la participació. Per exemple, en els comicis locals de l’any 2019, a la capital de l’Alt Urgell, la Seu, hi va haver una participació del 35,88% fins a les 14 hores amb una xifra de votants de 3.187.

Pel que fa a la capital de la Cerdanya, Puigcerdà, la participació provisional, cinc hores després d’obrir-se els col·legis electorals, va ser del 30,91%, mentre que el nombre de vots emesos era de 1.890.

Caldrà esperar a les 20 hores per a conèixer la participació definitiva en aquestes eleccions municipals de 2023. Amb dades facilitades a les 14 hores, la participació a la Seu d’Urgell és del 29,80% (-6,08%). A Puigcerdà, en canvi, és del 29,25% (-1,66%).

A les 18 hores es facilitaran, novament, les dades parcials de participació d’aquests comicis locals a Catalunya del 28 de maig.

A partir de les 20 hores Fòrum.ad anirà informant sobre les dades i resultats que es vagin registrant als punts de major interès de l’Alt Urgell i la Cerdanya.