Marian Lamolla, cap de llista d’ERC a les municipals de la Seu d’Urgell

Ja és oficial que Marian Lamolla serà la cap de llista d’ERC La Seu d’Urgell a les pròximes eleccions municipals de l’any vinent (2027). Es dona la circumstància que per, primer cop, Esquerra Republicana de Catalunya presentarà una dona com a cap de llista a la capital de l’Alt Urgell. Des de les files republicanes urgellenques han manifestat que “volem una Seu dinàmica, on tothom hi pugui viure amb les mateixes oportunitats i serveis que a la resta del país”.
Marian Lamolla i Miret és actualment regidora a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i secretària nacional de Petits Municipis i Entitats Descentralitzades de l’executiva nacional d’Esquerra Republicana. A més, ha estat presidenta de la regional d’Esquerra Republicana Alt Pirineu i Aran entre 2023-2025. És infermera i ha cursat un postgrau en Lideratge i Governança local. La nova cap de llista d’ERC també està vinculada a diferents entitats socials de la Seu i l’Alt Urgell, segons publica RàdioSeu.