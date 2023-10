Entrenaments de gegant i supergegant per a Joan Verdú

L’esquiador andorrà, Joan Verdú (FAE)

L’esquiador andorrà, Joan Verdú, es troba a Saas Fee (Suïssa) per a fer un penúltim bloc d’entrenament abans de la cita de la Copa del Món de Sölden. Es tracta d’una estada dedicada a reprendre el contacte amb la neu després de les cinc setmanes a Nova Zelanda.

A Saas Fee, l’equip s’ha trobat amb “condicions molt bones”, segons l’entrenador, Juan Lago, que ha explicat que es tracta d’una estada “de cinc dies, amb dos de supergegant i tres de gegant”. L’equip va arribar el 6 d’octubre i marxa el dijous dia 12. Els dos primers dies -dissabte i diumenge- van entrenar la velocitat amb la disciplina de supergegant, mentre que dilluns la sessió ja va ser de gegant, disciplina que també entrena aquest dimarts i dimecres.

“És una molt bona preparació per a Sölden, tancant els detalls de material i fent els últims testos per a atacar després al bloc de Pitztal amb tot clar”, ha manifestat l’entrenador, Juan Lago.

Després d’aquesta estada a Saas Fee, el 19 d’octubre Verdú viatjarà novament, ara, a Pitztal (Àustria), per a completar un altre bloc, del 20 al 25, just abans de la cita de Sölden, on correrà el 29 d’octubre la que serà la primera prova de la Copa del Món de la present temporada.