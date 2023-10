Ajuts per la sequera i la guerra d’Ucraïna als ramaders lleidatans

José Crespín -d’esquena- escoltant atentament una ramadera lleidatana (Subdelegació)

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat aquesta matí de dimarts la granja de vaques Cal Serret, situada al terme municipal de Vallfogona de Balaguer, una de les explotacions ramaderes de vaques lleteres que es veurà beneficiada pels ajuts extraordinaris aprovats pel Govern d’Espanya per a compensar les pèrdues i l’increment de costos de producció per la manca de pluges en determinades zones del país, entre elles la província de Lleida i, de forma especial, la Conca de l’Ebre, així com les conseqüències econòmiques derivades de la invasió d’Ucraïna.

Acompanyat per Roser Serret, cap de l’explotació i una de les responsables del sector lleter del sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), el subdelegat s’ha interessat per la trajectòria d’aquesta granja, així com de les millores de gestió informàtica introduïdes amb el pas dels anys i els avenços incorporats en la sala de munyida i en maquinària. A la visita també hi ha assistit el Cap de la Unitat de Sanitat Animal de la Subdelegació, Miquel Molins.

Coincidint amb la visita, el subdelegat s’ha referit al paquet d’ajuts extraordinaris aprovat pel Govern d’Espanya mitjançant el Real Decret-Llei 4/2023 d’11 de maig pel qual s’adopten mesures urgents adreçades al sector agrari i ramader en resposta a la situació de sequera i a les conseqüències derivades del conflicte bèl·lic a Ucraïna. L’import d’aquests ajuts és de 636 milions d’euros, dels quals 355 corresponen al sector ramader.

El Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació va publicar a principis d’aquest mes d’octubre el llistat de beneficiaris titulars d’explotacions ramaderes que rebran els ajuts aquest mateix mes d’octubre. En el conjunt d’Espanya, són un col·lectiu de 70.267 ramaders amb un import global de 332,31 milions d’euros. A la província de Lleida, els beneficiaris són més de 800 ramaders amb ajuts que superen els 5,8 milions d’euros, xifres que representen el 35% aproximadament dels ajuts que rebrà Catalunya on el conjunt de beneficiaris és de 2.380 i els ajuts pugen fins els 16.679.436 euros.

El subdelegat ha volgut posar en valor “la importància d’aquests ajuts que han de permetre donar suport i compensar la greu situació d’agricultors i ramaders davant l’escassetat de pluges i la sequera prolongada en el temps, situació a la que cal sumar la situació complexa que s’arrossega en el sector primari arran de la invasió d’Ucraïna”. Crespín ha destacat, en aquest sentit, que el Govern d’Espanya “va reaccionar amb celeritat i concreció davant la preocupació de pagesos i ramaders refermant, d’aquest manera, el seu compromís amb un sector productiu cabdal en la nostra economia”.





Quantia dels ajuts

Aquesta ajuda extraordinària es concedeix d’ofici als beneficiaris, productors de carn de boví (vaques nodrisses), d’oví i de cabrum, així com de llet de vaca, ovella i cabra, que hagin estat beneficiaris dels ajuts associats a la ramaderia amb base a la sol·licitud única de les ajudes de la Política Agrícola Comú (PAC) de la campanya 2022 i que siguin titulars d’explotacions donades d’alta a 30 d’abril del 2023. Els beneficiaris han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.





A la resolució ministerial, els ajuts previstos són:

– Vaca de carn (nodrissa): 143,48 euros

– Ovella i cabra de carn: 15,89 euros

– Vaca de llet: 52,12 euros

– Ovella i cabra de llet: 8,66 euros

L’ajut es concedeix quan l’import a percebre resulti igual o superior als 200 euros. En el cas dels productors de llet de vaca s’estableix un màxim de 725 animals subvencionables per beneficiari. Els productors de vaques nodrisses percebran el100% de l’import unitari per a les 250 primeres vaques, i un 50% per a la resta del cens. Pel que fa els productors d’ovelles i cabres percebran el 100% dels imports respectius per als primers 2.000 animals, i el 50% per a la resta del bestiar elegible.