Un projecte per a impulsar orquestres comunitàries a les escoles

Alumnes participant en el projecte musical “ComSona” (Comú d’Andorra la Vella)

El Comú d’Andorra la Vella, a través de l’Institut de Música, posa en marxa un nou projecte participatiu amb els infants i joves com a protagonistes. Es tracta el projecte ‘ComSona!’, una iniciativa que serveix per a acostar la música als escolars i que es basa en el concepte d’orquestres comunitàries. Així doncs, s’estan oferint activitats d’orquestra dins l’horari escolar per a infants de 8 i 9 anys, tant d’instruments de vent com d’instrument de corda i activitats a una cinquantena d’alumnes del Col·legi Sant Ermengol i a 30 infants de les escoles andorrana i francesa de Canillo. També a les escoles bressol Conxita Mora Jordana i de Santa Coloma i al Servei de Salut mental del SAAS.

Les orquestres comunitàries s’estan portant a terme amb professorat de La Llacuna (en el cas del Col·legi Sant Ermengol també s’aporten els instruments des del Comú) i s’ofereixen classes de corda, violí, viola, violoncel, contrabaix, clarinet, saxòfon, trompeta, trombó i bombardí. En el cas de les escoles de Canillo, a més, el projecte es porta a terme conjuntament amb el Comú de Canillo i amb l’Associació Agrupació Cultural Canillenca. Amb la iniciativa, a més d’obrir l’Institut de Música a la societat i fer-lo sortir de les aules, es pretén que hi hagi una continuïtat posterior de la pràctica de la música per part de l’alumnat que hi participa. Així doncs, a Canillo, per exemple, es tradueix en la participació en les activitats de la Canillo’s Band Tocant.

Pel que fa a les activitats a les escoles bressol, els infants gaudeixen de quatre sessions de música mensuals a les aules, on es fan classes d’estimulació i sensibilització a través de la música amb el professorat de l’Institut de Música. En el cas del projecte conjunt amb el Servei de Salut mental del SAAS, es fa una sessió setmanal de musicoteràpia a La Llacuna.

El projecte va començar l’any passat com a pilot i davant la bona acollida i els resultats positius, continua aquest curs de manera més estable.





Monogràfics de música adreçats als adults

Aquest mes d’octubre l’Institut de Música també ha començat els monogràfics adreçats a adults, un projecte adreçat a persones que tenen interès per la música des d’un vessant més ampli. Les classes enguany porten per títol ‘Encants simfònics: un apropament a la música orquestral’ i ‘Música per a l’ànima, un recorregut per la música religiosa universal’. Es realitzen, respectivament, dilluns i dijous, de 16 a 17 hores.