Entregats els premis del 24è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, acompanyada de l’ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, han entregat aquest dimecres al vespre els premis del 24è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol organitzat per l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques. El públic que ha assistit al certamen, que s’ha celebrat a l’Auditori Nacional d’Ordino, també ha pogut gaudir posteriorment d’un recital musical i poètic a càrrec de Félix Jousserand i Quim Salvat.

“Vint-i-quatre anys després de la primera convocatòria el concurs està més que consolidat i hem superat de llarg els 500 participants”, ha ressaltat Riva durant la seva intervenció. En aquest sentit, la ministra ha lloat la feina dels escriptors que es dediquen de manera plena a escriure en vers: “és una bona manera de percebre la realitat, perquè dóna valor a qualsevol cosa per molt insignificant que ens pugui semblar”.

Pel que fa als guanyadors d’enguany, en la categoria de Poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 euros, a ‘La sort’, de Bruna Generoso, perquè transmet esperança malgrat els temps viscuts, a través de l’entorn natural de la muntanya. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l’obra ‘Comiats’, de David Esteve, perquè transmet la sensibilitat d’un comiat de forma molt encertada.

Quant a la categoria Recull, el jurat ha seleccionat com a guanyador ex aequo ‘Irrellevant’, de Joan Ramon Marina, i ‘Tres moments pandèmics’, de Josep Maria Capdevila. En el primer cas, el jurat en destaca la riquesa lèxica i una estructura narrativa aplicada a la poesia, i del segon guanyador en ressalta una estructura amb ritmes de la poesia trobadoresca per evocar tres situacions diferents amb originalitat.

En aquesta mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l’obra ‘Carrers canviants’, de Bruna Generoso. El jurat considera que l’obra ofereix una mirada de l’entorn canviant des de l’interior a través d’un vocabulari precís i punyent que reflecteix els sentiments viscuts el darrer any.

En el cas dels guanyadors es repartiran el primer premi, que està dotat amb 1.200 euros i dos lots de llibres. Els accèssits estan premiats amb un lot de llibres. El jurat de l’edició d’enguany ha estat format per Selva López, Meritxell Cornellà i Josefina Obiols on s’han presentat 17 poemes i 16 reculls.

Félix Jousserand i Quim Salvat

Després de l’entrega de premis, els assistents a l’Auditori han pogut gaudir d’un recital musical i poètic organitzat amb motiu de Sant Jordi i del Printemps des poétes, organitzat en partenariat amb la Scène Nationale de Foix et de l’Ariège i l’Ambaixada de França al Principat. La proposta ha permès fer una descoberta de dos cantautors, trobadors moderns, vinguts d’una banda i de l’altra de la frontera: Félix Jousserand i Quim Salvat.

Quim Salvat, cantant i compositor, és guanyador del 14è premi Carles Sabater amb la cançó ‘Gràcies’ per la millor cançó en català de l’any, i participant en les últimes quatre edicions del concurs (Sona9) que organitza el Grup Enderrock i televisió de Catalunya, entre d’altres. Actualment, amb dos treballs d’estudi publicats, ‘El meu granet de sorra’ i ‘Quan la música pot anar més enllà’ Salvat treballa en la gravació del tercer treball, ‘L’últim despertar’, i continua compromès amb diferents entitats socials i benèfiques aportant tota la seva possible col·laboració.

Félix Jousserand va néixer el 1978 a París. Cantautor experimental, activista underground parisenc, cantant del col·lectiu Spoke Orkestra i del grup Dum Dum. Autor i intèrpret, Jousserand és una d’aquestes veus que queden d’una àmplia i influent escena inicial de l’slam francès per dinamitzar l’escenari poètic contemporani. Ha publicat una dotzena de discos i llibres com per exemple “Blah!” una antologia de l’slam el 2008 i “Rhapsodes”, antologia de rap francès el 2016. Dirigeix tallers d’escriptura en barris obrers i també és autor de teatre i ràdio. Les seves col·leccions de poesia “Basketville” i “Bad Incline” es publiquen a The Devil Vauvert.