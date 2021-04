Totes les comarques de l’Alt Pirineu, per sota el límit en propagació del coronavirus

Totes les comarques de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran estan aquest dimecres per sota el límit recomanat (1) pel que fa a velocitat de reproducció del coronavirus (Rho7), una situació satisfactòria que no es produïa des de feia mesos. Això fa que la mitjana pirinenca sigui de 0,76.

A més a més, l’Alta Ribagorça ha aconseguit, també avui, situar-se en una situació risc nul, atès que ara mateix té a nivell 0 tant la Rho7 com el risc de rebrot, segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Es tracta, en conseqüència, de la comarca amb millors dades de tot Catalunya actualment, seguida del Priorat, on el risc de rebrot també està a nivell verd (a només 17 punts).

Pel que fa a la resta de la regió pirinenca, la Rho7 també presenta bones dades a l’Alt Urgell (0,77), la Cerdanya (0,98), el Pallars Jussà (0,69), el Pallars Sobirà (0,74) i l’Aran (0,87). Tot plegat significa que, de mitjana, cada deu persones contagiades transmeten la malaltia a només set persones més com a màxim.

Quant al risc de rebrot, en canvi, amb l’excepció esmentada de l’Alta Ribagorça, els nivells sí que es mantenen alts tant a l’Alt Urgell (319) com al Pallars Jussà (354), l’Aran (462), la Cerdanya (509) i especialment el Pallars Sobirà (729).

A la Seu d’Urgell, aquest índex ha repuntat les darreres hores i ara està molt semblant al de la comarca (a 326). De la seva part, el percentatge de positius als nous tests es manté baix (7,31%). A la Fundació Sant Hospital hi ha 7 ingressats per coronavirus (-1 respecte d’ahir) i també ha baixat el nombre de grups escolars confinats a l’Alt Urgell: ara són 3, que sumen 56 alumnes i 4 professors.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha valorat la situació actual com “estable, però amb força ingressats”, i per això demana seguir anant “amb compte” pel que fa a la prevenció individual per evitar contagiar o bé ser víctima d’un contagi. Entre els quatre hospitals pirinencs, a data d’avui hi ha 30 ingressats per COVID-19.

L’Alt Urgell surt de la zona vermella en nous casos setmanals

La bona evolució a l’Alt Pirineu i Aran també la reflecteix el recull de nous contagis setmanals per comarques, publicat per l’analista Gerard Giménez i Adsuar. Aquest gràfic reflecteix que a l’Alta Ribagorça no hi ha aparegut cap nou cas els darrers set dies i, per tant, també està a nivell zero en aquest indicador.

La dada de l’Alt Urgell també és bona en aquest quadre, ja que ha tornat a sortir de la zona vermella en la qual havia estat les tres setmanes anteriors, i ara està novament a nivell groc. Concretament, amb uns 150 nous casos per cada 100.000 habitants, que a escala local equival a 30 casos per 20.000 persones (que és la població aproximada de la comarca), quan a mitjan abril havia estat al voltant de 250.

També han millorat el Pallars Jussà i l’Aran, que com l’Alt Urgell han sortit de la zona vermella i ara estan al voltant de 150/100.000. En canvi, segueixen en risc elevat tant la Cerdanya (a prop de 200) com especialment el Pallars Sobirà, que està a 400/100.000; és a dir, 4 contagis nous per cada 1.000 persones.