Entrades ja a la venda pel concert familiar Conte de la flauta màgica

Ja s’han posat a la venda les entrades pel concert familiar Conte de la flauta màgica, una producció a càrrec de Pamina Trio, format per Marta Santamaria (flauta), Jordi Coll (violí) i Anna Costa (violoncel). L’espectacle es durà a terme el dissabte 11 de juny, a la Sala del Prat del Roure d’Escaldes-Engordany, amb tres passis, a les 11 hores, a les 12.30 hores i a les 17 hores, i està recomanat a infants de 4 a 10 anys. Les entrades es posen a la venda a partir d’aquest dilluns a través del web www.onca.ad , per un preu de 10 euros per unitat familiar d’un màxim de 4 persones.

El concert familiar té una durada aproximada de 50 minuts i al fet que es dirigeixi a una franja àmplia de públic es deu a que aquesta òpera de Mozart permet lectures diverses. És una obra que ens permet entrar en un món d’aventures, palaus amb princeses presoneres, personatges malvats i instruments màgics. Mozart va compondre aquesta obra amb la idea d’arribar a un públic popular i la va escriure amb un llenguatge molt proper i assequible. Conjuntament amb la narració de la història, explicada per la Reina de la nit, s’interpretaran amb una adaptació a trio de flauta, violí i violoncel algunes de les àries més conegudes de l’òpera.

L’actuació compta amb la col·laboració, entre d’altres, del Govern i del Comú d’Escaldes-Engordany.