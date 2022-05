Es consolida la recollida de residus porta a porta a la zona del Cedre

La recollida de residus porta a porta a la zona del Cedre de Santa Coloma, que es va iniciar com a prova pilot el setembre passat i que s’ha perllongat aquests primers mesos de l’any, es consolida a partir de l’1 de juny. El sistema promogut pel Comú incorpora, a petició dels usuaris, algunes millores que s’han comunicat als veïns través d’una campanya informativa on es detallen els nous horaris i freqüències.

A partir d’aquest dimecres 1 de juny, l’horari per deixar els residus al portal de casa es concentrarà entre les 21 i les 23 h, l’hora en què passarà el camió a fer la recollida diària. Això és una hora abans que fins ara, amb l’objectiu de minimitzar els sorolls i les molèsties als veïns. Una brigada del Comú passarà a primera hora del matí per comprovar que no hagi quedat cap bossa dipositada després de l’hora de recollida. Fora de l’horari establert, cal recordar que el Comú ha habilitat una minideixalleria a l’aparcament del Cedre.

L’altre gran canvi, a petició dels veïns del Cedre, està relacionat amb l’ampliació d’algunes freqüències de recollida. Així doncs, els ciutadans podran dipositar els envasos fora dels seus domicilis en els horaris establerts els dilluns, dimecres i divendres: 3 cops per setmana i no 2 com fins ara. A més, tal com s’ha vingut fent darrerament, es manté cada dia la recollida de residus sòlids urbans (a l’inici de la prova pilot, els dissabtes no hi havia recollida).

La cònsol major, Conxita Marsol, ha adreçat una carta als veïns de la zona felicitant-los per col·laborar activament i fer que la recollida porta a porta dels residus al Cedre continuï sent un èxit. La carta incorpora un nou tríptic informatiu amb els canvis que es posen en marxa a partir de l’1 de juny i un imant de nevera amb les freqüències de recollida de les diferents fraccions.