El Cicle Gaudí es projectarà als cinemes Illa Carlemany

La directora de Promoció Cultural, Montserrat Planelles, ha presentat aquest dilluns el conveni de col·laboració amb l’Acadèmia del Cinema Català i els Cinemes Illa Carlemany per projectar de forma estable les pel·lícules que formen part del ‘Cicle Gaudí’. La voluntat de l’entesa és continuar fent accions, per part del Ministeri, per la difusió dels projectes culturals que contribueixin tant a la formació dels ciutadans com a enfortir el sector de la indústria cultural. A l’acte també hi han pres part la presidenta de l’Acadèmia, Judith Colell, i el director del Cinemes Illa Carlemany, Jordi Torres.

Durant la presentació, Planelles ha ressaltat que l’acord de col·laboració entre les tres entitats permet “fer un pas més perquè el cinema català arribi al públic de proximitat”. Per la seva banda Colell ha apuntat que el Cicle és present a un centenar de localitats de parla catalana, algunes de fora del territori català, com ara la Catalunya Nord, l’Alguer o, ara, Andorra.

Torres, per la seva banda, ha explicat que el conveni estipula que els Cinemes Illa Carlemany projectaran cada mes, en una única sessió, la pel·lícula proposada pel cicle, a raó de 10 pel·lícules a l’any (exceptuant els mesos de juliol i agost) a partir d’aquest mateix mes de maig. La primera pel·lícula projectada serà ‘La vampira de Barcelona’; per al juny hi ha prevista ‘Mediterráneo’, per al setembre ‘Escape Room’ i per a l’octubre ‘Alcarràs’. Així mateix també, el conveni recull que les pel·lícules que es projectaran en el marc del ‘Cicle Gaudí’ seran sempre les darreres novetats aparegudes en cinema català.

Finalment, i amb la voluntat d’apropar al màxim possible al públic andorrà els films catalans i oferir valor afegir a la proposta, es preveu que amb la projecció de les pel·lícules es pugui acompanyar de col·loquis amb persones relacionades sempre amb l’equip tècnic o artístic de la pel·lícula projectada.