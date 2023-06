Ensurt i segon lloc per a Gerard de la Casa a Ourense

Gerard de la Casa competint a Ourense (FotoEsport)

Viloria – O Barco de Valdeorras, localitat situada al nord-oest de la província d’Ourense, a Galícia, va ser el nucli central de la 5a Pujada a Valdeorras, prova que, organitzada per l’escuderia del mateix nom, es va estrenar aquesta temporada en el calendari del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM).

Gerard de la Casa (Ford Festa WRX – Baporo Motorsport) va tenir un debut complicat en la prova gallega. En aquesta ocasió l’experiència del pilot andorrà i del seu equip, van resultar decisius per a superar un toc amb una tanca de seguretat en la primera carrera del diumenge, que el va deixar a la vora del KO. Al final va repetir una segona posició en la categoria 1, que aquesta vegada va tenir regust de triomf.

Una vegada conclosa la cerimònia de lliurament de trofeus, Gerard feia aquest comentari respecte a l’incident: “Hem tingut sort, l’aparença exterior del Ford no va tenir la repercussió temuda inicialment, en possibles problemes greus en la mecànica del vehicle. Es van haver de recompondre els plàstics i vam poder sortir a la pujada final, que ens era vital per a continuar sumant punts en la provisional del campionat”.





Ourense va tornar a ser una “caldera”

Els termòmetres a la província gallega van fregar els 40 graus durant el cap de setmana, una temperatura que va ser una dificultat atípica tant per als presents en l’escenari de la pujada com per a les mecàniques. Amb tot, és una situació que es repeteix sovint en aquesta època de l’any en aquesta part de Galícia.





El pilot de Gedith Center, el dissabte OK mentre que el diumenge gairebé KO

A la Pujada a Valdeorras, Gerard va completar la primera jornada a només 2 segons (2’’49”346) del seu gran rival, Jordi Gaig, per tant, amb opcions de continuar lluitant pel triomf. Les temperatures del diumenge al matí, en teoria, havien de ser-li més favorables.

A les carreres, a vegades, les previsions no es compleixen i el pilot andorrà no va poder evitar el toc esmentat que el va situar a prop del KO, a la segona carrera vàlida per a la classificació final. Després del ràpid i eficaç treball dels tècnics de Baporo Motorsport, el campió d’Espanya 2022 de l’especialitat, va respondre amb una excel·lent pujada amb la que va assegurar la segona posició de la categoria 1, de la cursa gallega.



Una vegada finalitzada l’agitada Subida a Valdeorras 2023, Gerard va comentar: “És una pujada que a mi m’ha agradat molt. La part inicial, uns 2 km, fins a la “paella” a esquerres (Revolt del Muro) potser una mica més tècnica, mentre que la part final molt ràpida. Cal esmentar que en la part alta de la pujada vam assolir els 220 km/h. Els turismes més ràpids, vam superar els 110 km/h” de mitjana”.

Al CEM-AutoHebdo 2023 encara li queda un compromís abans de les vacances. Serà a mitjans de juliol (dies 15 i 16) quan Gerard de la Casa i el seu equip, Baporo Motorsport, tornaran a Galícia, per a disputar 49 Subida a Chantada.