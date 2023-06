El PS no vol que l’haver tingut càncer creï discriminacions

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela (PS)

La consellera general i presidenta suplent del rrup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui dilluns una pregunta oral, a Sindicatura, dirigida al Govern sobre la seva postura amb relació al dret a l’oblit oncològic. Vela ha recordat que, aquesta, és una de les reivindicacions dels malalts de càncer i de l’Associació andorrana contra el càncer (ASSANDCA) i que el Parlament Europeu l‘ha inclòs en la resolució del 16 de febrer del 2022 i ha sol·licitat als països que l’incorporin a la seva legislació.

El dret a l’oblit oncològic permet que les persones que han patit càncer i l’han superat no pateixin discriminacions amb clàusules abusives d’assegurances, així com tampoc haver de manifestar que han passat aquesta malaltia a l’hora de contractar una hipoteca o altres serveis. “Defensem que les persones que han superat un càncer tinguin igualtat de condicions respecte a les que no han estat malaltes i no se’ls apliquin abusos. Per això volem conèixer la posició del Govern i què pensa fer al respecte”.