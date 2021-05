Enseñat defensa que s’ha trobat a les “persones idònies” per a la nova organització ministerial

El president del Grup Parlamentari Demòcrata, Carles Enseñat, ha valorat aquest divendres la remodelació ministerial a l’Executiu anunciada ahir pel cap de Govern, Xavier Espot. Es tracta d’una remodelació feta “amb criteri i que ha aconseguit trobar les persones idònies per a cada ministeri”, ha manifestat als mitjans de comunicació.

En el cas de Jordi Torres, que passa a encapçalar el ministeri de Turisme i Telecomunicacions, “el seu perfil encaixa molt bé” amb el que requereix aquesta cartera i ha garantit que “recull el guant de Canals un molt bon ministre”. Igual que Víctor Filloy, que liderarà Ordenament Territorial i Habitatge i del qual Enseñat n’ha destacat la seva formació en el sector i el background que ha adquirit en habitatge aquests dos anys. Pel que fa a Judith Pallarès, que encapçalarà el ministeri d’Afers Socials i Joventut, ha augurat “que farà molt bé la tasca en una cartera que requereix d’una dedicació molt especial cap a les persones usuàries”.

El president del Grup Parlamentari Demòcrata també ha valorat la incorporació de Trini Marín com a ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana. Marín té una “dilatada experiència” i n’ha ressaltat el seu passat com a cònsol major, “fent política de carrer”. N’ha destacat “el vincle” que crearà i “la proximitat” en el treball i gestió amb els set comuns.

Agraïments a Verònica Canals

Enseñat ha volgut agrair la tasca de Canals al capdavant de Turisme, la seva “feina i dedicació pel país”. Li ha desitjat que “els motius personals que l’han portat a marxar es puguin arreglar aviat i pugui passar pàgina”. Ha manifestat que ha estat “una molt bona ministra en un període molt dur per al país”, que ha sabut reaccionar amb esdeveniments com l’Andorra Mountain Music. “Deixa un llegat molt bo per a Andorra”, ha conclòs.