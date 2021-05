Uns 600 alumnes estrenen la recuperada Fira del bestiar d’Ordino

La Fira del bestiar torna a Ordino, una de les parròquies on l’agricultura i la ramaderia ha marcat més els habitants. Durant tres dies, conviuran els animals amb activitats paral·leles com ara actuacions de grups locals, mercat de productes artesanals i agroalimentaris i una exposició d’eines del camp a l’Era Rossell.

Els alumnes han estat els protagonistes en la primera jornada de la recuperada Fira del bestiar d’Ordino. Més de 600 nens i nenes han sortit de les aules per conèixer la ramaderia del país.

Ordino ha recuperat una tradició setanta anys després, la Fira del bestiar. I els primers a gaudir-ne han estat els estudiants de maternal i primària. Els animals substitueixen durant tres dies els cotxes a l’aparcament del Camp de la Tanada. Una vuitantena de caps de bestiar han fet les delícies dels alumnes, cadascú amb el seu animal preferit.

Els professors destaquen la importància de fer sortides d’aquest tipus perquè els nens s’apropin als animals. Maria Espot considera que és molt educatiu per a infants que sovint no estan familiaritzats amb la fauna.



Paral·lelament a la fira, els alumnes han pogut conèixer de primer mà com es treballava al camp al segle passat. L’Era Rossell acull una exposició d’eines cedides per les cases pairals de la parròquia, peces amb un “valor sentimental”, com ha explicat una de les impulsores, Lurdes Riba.



Un altre dels impulsors, Albert Roig, celebra que es recuperi el patrimoni, posant en valor la denominació de les eines, i no amaga que li agradaria que l’exposició tingués continuïtat i fins i tot prengués forma de museu. De moment, compartirà dies amb la Fira del bestiar, que s’inaugurarà oficialment aquest dissabte.