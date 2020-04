Aquest pròxim dilluns 6 d’abril arrenca ‘Ens connectem’, versió virtual de l’activitat intergeneracional del projecte ‘Ens escrivim’ per comunicar grans i joves. L’objectiu d’aquesta nova modalitat és no perdre l’essència principal del projecte “Ens escrivim”, i donar-li un sentit més amable i enriquidor al confinament.

Amb ‘Ens connectem’ canvia la metodologia que en lloc de comunicar-se per carta escrita a mà serà a través de missatges de WhatsApp. A més, la trobada presencial que se celebrava cada any en finalitzar l’activitat per conèixer-se personalment joves i gent gran, en aquesta ocasió es farà de manera virtual a finals de setmana.

‘Ens connectem’

La idea és que una persona gran i una de jove mantinguin converses per WhatsApp. Aquestes es centralitzaran a través de les Regidories de Gent Gran i de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i al final de setmana es coneixeran per videotrucada i es publicarà la imatge de la trucada a través de les xarxes, per tal de difondre que ja s’han conegut la persona gran i la persona jove.

Aquesta activitat es farà amb quatre parelles cada setmana. Cada parella s’escriurà durant tres dies: dilluns, dimecres i finalment el divendres, que serà el dia que es veuran a través d’una videotrucada.

El funcionament de l’activitat serà el següent: dilluns la persona gran envia un WhatsApp a la persona jove per tal de presentar-se i explicar-li quatre detalls sobre ell o ella. El o la jove entre dilluns i dimarts respondrà a la persona gran, i dimecres la persona gran el torna a escriure per tal de continuar la conversa. El o la jove també respondrà a la seva parella de Whatsapp i quedaran per divendres, en una hora concreta, per tal de fer-se una vídeo trucada i conèixer-se.

Les Regidories de Gent Gran i Joventut afirmen “que amb aquest projecte no hi ha distàncies que separin dues generacions. Volem acotar els joves i els més grans, que comparteixin les seves experiències, però utilitzant totes les eines digitals al seu abast. És un repte molt emocionant perquè és nou per a tots”.

Els responsables d’aquestes dues àrees que organitzen el projecte ‘Ens connectem’ remarquen que “aquests dies de confinament tots i totes estem pensant a fer projectes comunitaris per trobar formes de comunicació que no ens facin perdre del tot l’esperança que tot anirà bé i ens en sortirem. És per això que aquest projecte vol mantenir viu l’intercanvi intergeneracional adaptat a la situació excepcional que estem vivint”.

Des de les Regidories de Gent Gran i Joventut abunden al respecte que “és en aquests moments difícils on surt el millor de tothom. Esperem que aquest projecte sigui un èxit i ho puguem celebrar”.

“Ens connectem” funcionarà mentre no s’aixequi el confinament a causa de la crisi sanitària del coronavirus.