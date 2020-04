Davant la situació actual provocada per la crisi sanitària del coronavirus, el Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha decidit ajornar l’edició 2020 de l’Escanyabocs.

L’esdeveniment d’esports de muntanya més singular del Pirineu es trasllada al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. El format de les proves i els horaris es mantindrà, en principi, com el que ja estava previst per al mes de maig.

El Servei d’esports ja fa uns dies que, considerant la situació d’incertesa provocada per la pandèmia del Covid-19, està treballant per trobar una data on reubicar l’Escanyabocs’20. El regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Carlos Guàrdia, explica davant d’aquesta decisió que “no ha estat fàcil, ja que el calendari de proves esportives a la muntanya és molt dens i amb poques dates lliures. I, si tenim en compte que l’Escanyabocs és una prova multidisciplinar, la cosa es complica encara més”.

D’altra banda, cal remarcar que en funció de l’evolució de la crisi actual, podria ser que en les primeres dates previstes per l’Escanyabocs, l’estat d’alarma i el confinament que se’n deriva s’haguessin relaxat o, fins i tot, anul·lat. Malgrat que existia aquesta possibilitat, el Servei d’Esports ha optat per traslladar l’Escanyabocs al mes de setembre perquè en les condicions actuals no es té la certesa de poder realitzar tots els treballs previs que demana una organització complexa com aquesta.

Al respecte, Carlos Guàrdia afegeix que “preparar circuits, desbrossar camins, registrar tracs i altres tasques que els nostres amics de la Unió Excursionista Urgellenca, l’Associació Ciclista Urgellenca, el Club Xinoxano Orientació, l’AE Nòrdic Walking Pirineus o l’ACE Bombers Seu realitzen durant els mesos previs a l’Escanyabocs no s’han pogut realitzar i això posava en perill els estàndards de qualitat que intentem oferir sempre”.

Per altra banda, amb les noves dates, els i les participants tindran més temps per preparar-se i tornar a agafar el ritme d’entrenament que aquesta emergència sanitària ha estroncat.

Val a dir també que per a tots els atletes que ja s’hagin inscrit a l’Escanyabocs 2020, la seva inscripció es manté vigent per a la nova data, fet que estalviarà fer tràmits. Si, en algun cas, la nova data no fos convenient, existeix la possibilitat de mantenir la inscripció per a l’edició de 2021 o el retorn de la inscripció. En aquests casos, es pot contactar amb l’organització escanyabocs@aj-laseu.cat