Educació convoca la prova oficial de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures del juny

El Govern ha aprovat la publicació de l’avís de convocatòria de la prova oficial de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures, corresponent a la convocatòria del juny del 2026. El període d’inscripció s’obre del dijous 9 d’abril i es tanca dia 23 del mateix mes, ambdues dates incloses, i s’ha de formalitzar a través de la seu electrònica del Govern (www.e-tramits.ad). Els exàmens escrits tindran lloc els dies 2 i 3 de juny, mentre que les proves orals de llengües catalana, castellana i francesa es realitzaran el dijous 4 de juny, en l’horari que s’assignarà individualment a cada candidat.
Els resultats de la prova es faran públics el dimecres, 17 de juny, a partir de les 12 hores, a la pàgina web del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats.
Consultar el calendari d’exàmens:
Dimarts 2 de juny
- de les 9.30 h a les 11.30 h: prova escrita de matemàtiques
- de les 12.30 h a les 13.15 h: prova escrita de llengua francesa
- de les 15.30 h a les 17.30 h: prova escrita i prova pràctica d’informàtica
- de les 19.00 h a les 20.30 h: prova escrita de llengua catalana
Dimecres 3 de juny
- de les 9.30 h a les 11.30 h: prova escrita de ciències físiques i de la natura
- de les 15.30 a les 17.30 h: prova escrita de ciències socials
- de les 19.00 h a les 19.45 h: prova escrita de llengua castellana
Dijous 4 de juny
A partir de les 15.30 h a les hores assignades: proves orals de llengua catalana, castellana i francesa