Encamp subvencionarà la meitat del cost de la TMA als turistes que pernoctin almenys dues nits al Pas

El comú d’Encamp subvencionarà la meitat del cost de les proves TMA que els visitants francesos han de presentar per poder tornar al territori veí. Així ho han transmès els cònsols al teixit hoteler i dels allotjaments turístics del Pas de la Casa. Per poder accedir a aquesta ajuda, que s’aplicarà un cop s’acordi per part del Consell econòmic de la vila, els viatgers han de pernoctar almenys dues nits. L’objectiu no és provocar una allau de turistes de l’Estat veí del nord, sinó poder mantenir les prop de 400 reserves que ja s’havien fet.

D’altra banda, Encamp ha demanat al ministeri de Salut la possibilitat d’instal·lar un stoplab a la vila encampadana per facilitar la recollida de mostres als visitants francesos. S’està a l’espera de rebre la resposta per part del Govern. Mentrestant, aquest cap de setmana, per les taules de Prat de la Creu, s’han fet 121 proves a persones, visitants i residents, que volien viatjar a França.