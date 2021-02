Vacunes Moderna, a final de febrer

Joan Martínez Benazet ha indicat que el fàrmac d’AstraZeneca, que hauria d’arribar en un parell de setmanes, no és especialment eficaç amb la variant sud-africana, tot i que ha afirmat que dona protecció amb les variants que a hores d’ara circulen per Europa. “Segueix sent una vacuna d’un alt valor i de molta validesa”, ha defensat, tot recordant que amb el coronavirus, “probablement passarà com la grip, cada any ens haurem de vacunar amb les vacunes readaptades. És una visió que tenen la majoria d’experts”.