Rios considera que cal aprofitar la mobilitat actual “sense traspassar la línia”

El conseller del Partit Socialdemòcrata al Comú d’Encamp, David Rios, ha defensat que cal aprofitar la mobilitat fronterera que es permet actualment “sense traspassar la línia” que podria fer que els veïns limitessin molt més la circulació. Així ha respost a les demandes formulades per part dels comerciants del Pas de la Casa demanant un stoplab a la vila per oferir proves TMA als visitants.

El líder del PS d’Encamp, David Rios, ha exposat que “la situació no és la que voldríem”, i “evidentment” que es vol tenir una major mobilitat i poder rebre més visitants. Però “hem de ser curosos”, ja que algunes mesures podrien interpretar-se com que estem “aprofitant-nos de la situació” i podrien comportar majors restriccions al pas fronterer.

Rios ha fet aquestes declaracions en finalitzar el tradicional Consell de les Talles, en el qual s’ha aprovat el nomenament d’un nou director per al departament de Turisme. En aquest punt, el conseller socialdemòcrata Enric Riba ha defensat l’abstenció del grup en no haver pogut participar del procés de selecció. Rios, per la seva part, ha argumentat que “no té sentit que votem a favor o en contra”, ja que desconeixen els altres candidats. Això no treu que des de la formació es lamenti que unes setmanes enrere s’aprovés un nomenament que finalment se’n desdigués. “S’hauria d’haver intentat assegurar-ho més”, ha argumentat el líder de PS+Independents d’Encamp, afegint que s’entén que hi pugui haver imprevistos i que en qüestions de recursos humans no es pot tenir tot controlat.