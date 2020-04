Encamp reprèn a partir del dilluns 27 d’abril el servei de recollida d’andròmines amb trucada prèvia

El Comú d’Encamp reprèn, a partir del proper dilluns 27 d’abril, la recollida de residus voluminosos per a particulars a la via pública, aturada des del passat dia 13 de març com a mesura preventiva pel coronavirus. La represa del servei inclou, però, alguns canvis per assegurar-ne un òptim funcionament i evitar l’acumulació de residus a la via pública. Especialment en un moment on hi ha una priorització d’efectius destinats a la neteja i desinfecció per les sortides a l’exterior.

La recollida d’andròmines a Encamp es farà de dilluns a dijous, i en cada un d’aquests dies uns carrers concrets de la parròquia. La recollida al Pas de la Casa, es farà els dimarts i dijous, i en aquest cas, no hi haurà zonificació. L’horari per a poder dipositar els voluminosos serà a partir de les 20h del vespre anterior i fins a les 8 h del matí del dia de la recollida.

Per a poder programar la recollida i evitar l’acumulació d’andròmines a la via pública, es recomana trucar, a Encamp al 873200, i al Pas de la Casa al 855707, com a mínim un dia abans de que es vulguin treure els objectes al carrer.

Els residus s’han de dipositar, en la mesura del possible, prop dels punts de recollida amb contenidors i evitant obstaculitzar el pas de vianants a la via pública.

Per qualsevol dubte, es pot contactar amb el departament d’Higiene, Medi ambient i Agricultura del Comú d’Encamp. Des del servei es programarà la recollida, i es podrà dipositar els residus a les zones autoritzades, segons els dies i hores previstos. Des del Comú d’Encamp es vol agrair la col·laboració ciutadana mostrada les darreres setmanes i confia en el bon funcionament d’aquest servei a partir d’ara.