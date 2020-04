La Spartan Race Andorra serà el 5 i 6 de setembre

Amb l’objectiu de preveure la seguretat de tots els participants, com a màxima prioritat per a l’organització, la Spartan Race es traslladarà al 5 i 6 de setembre d’enguany. Enlloc del 13 i 14 de juny que es quan estava prevista inicialment abans de l’inici de l’emergència sanitària.

Des de l’organització de la Spartan Race Andorra, durant les darreres setmanes, s’ha estat valorant la situació actual, i tot i que s’albira una situació de millora en un futur proper, la pandèmia no està superada i per tant, es considera l’ajornament com una bona solució, i més tenint en compte les limitacions existents decretades pel Govern que impedeixen la celebració d’esdeveniments que reuneixen a més de 1.000 persones. La darrera cursa va reunir a Encamp uns 5.000 participants.

La inscripció es manté automàticament, sense haver de realitzar cap tràmit, en qualsevol de les modalitats de la cursa: Ultra, Beast, Super, Sprint, Kids i Hurricane Heat. I la programació d’horaris, hores de sortida, etcètera es conserven exactament igual.

L’organització ha comunicat a tots els futurs participants el canvi de dates, tot i així, es posa a disposició el correu: spain@spartanraceeurope.com, per contactar amb l’organització de la cursa i resoldre dubtes o incidències i el web: www.spartanrace.es

Des del Comú d’Encamp es valora positivament el canvi de data, per així poder mantenir aquest esdeveniment en terres encampadanes per cinquè any consecutiu.