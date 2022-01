Encamp reparteix 2.400 racions d’escudella en format “stoplab”

Encamp ha repartit 2.400 racions d’Escudella de Sant Antoni durant el matí d’aquest divendres. El format “stoplab” que ha permès recollir les racions envasades individualment, amb cotxe i a peu a Encamp, i a peu al Pas de la Casa per tal de mantenir la tradició a la parròquia ha sigut molt ben rebut pels veïns i veïnes, i també alguns visitants, que puntualment a les dotze de migdia ja feien cua per recollir l’escudella i el tortell, on es podien escollir també racions sense gluten aptes per a celíacs.

La cònsol major, Laura Mas, ha agraït als treballadors comunals i voluntaris que avui han participat en el repartiment de l’escudella i ha remarcat que “hem continuat amb aquest sistema, que va funcionar molt bé l’any passat” i ha recordat que “amb la situació de pandèmia ens hem d’adaptar contínuament”.

La cònsol major també ha recordat que la venda dels plats i la cullera commemorativa, seguirà la setmana vinent, i ha remarcat que enguany “el plat commemoratiu és molt maco, amb color i amb la il·lustració de l’església de Sant Pere del Pas de la Casa”.