Un home de mitjana edat va patir ferides greus aquest dissabte al vespre en caure d’un quart pis a la part alta de l’avinguda Carlemany.

Tot i que primerament va ser atès a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, després d’una primera inspecció ha estat traslladat a Barcelona amb un traumatisme cranioencefàlic greu. Es pateix per la seva vida.

Segons la policia no hi ha indicis de criminalitat, tot i que s’ha obert una investigació per esclarir els fets.