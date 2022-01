El PS es mostra satisfet amb les altes registrades al partit entre finals de 2021 i principi de 2022

El Partit Socialdemòcrata va celebrar aquest dissabte les noves altes registrades que s’han efectuat entre finals de 2021 i principis d’aquest any, la millor dada de la darrera dècada. Així ho van fer palès durant la reunió que el Comitè Directiu va realitzar en format híbrid (presencial i telemàtic) arran de la situació epidemiològica.

La trobada, amb més d’una vintena de participants, també va servir per analitzar l’actualitat política tant en l’àmbit nacional com a comunal i fer-ne seguiment, així com posar en comú la ruta de treball del partit pels mesos vinents.

Els membres del Comitè Directiu van tractar temes d’interès com l’habitatge, en la línia d’aportar solucions a la greu problemàtica que pateix gran part de la societat davant una política de Govern destinada a afavorir l’especulació urbanística; la Llei de família, i particularment la proposta de donar millor cobertura jurídica a una realitat actual com és la de les famílies reconstituïdes; les pensions, sobretot aquelles que es troben per sota del salari mínim; i la Llei de Funció Pública.