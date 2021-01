Encamp rep la bandera com a millor Vila Europea de l’Esport de l’any 2020

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha rebut avui de mans del secretari general de ACES Europe, Hugo Alonso, la bandera com a millor Vila Europea de l’Esport del 2020, en un acte sense públic per motius de les restriccions sanitàries per la pandèmia.

Encamp va ser guardonada com a millor Vila Europea del 2020, entre les 8 ciutats de menys de 25.000 habitats que ostentaven el títol, per la capacitat d’adaptació dels esdeveniments davant la COVID-19, les activitats esportives per a tots els públics i el posicionament com a referent d’estades esportives d’elit com a punts forts de la candidatura que va valorar la Universitat eslovaca de Kosice, l’encarregada d’analitzar els dossiers de cada candidatura.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha agraït a l’organització aquest guardó i reconeixement en l’àmbit esportiu i ha destacat la voluntat del Comú de “seguir treballant en aquest àmbit” i ha afegit que “estem tan convençuts que hem d’anar cap a aquesta línia que enguany ja tenim previstes inversions de més d’un milió d’euros per millorar les instal·lacions esportives“. La cònsol major s’ha referit a la importància de tenir uns bons equipaments per acollir estades esportives i esdeveniments esportius, i ser un referent com a destinació de turisme esportiu, però sobretot perquè els encampadans i encampadanes puguin gaudir d’unes instal·lacions de qualitat i uns bons serveis comunals.

Els representants comunals han manifestat en vàries ocasions que aquest reconeixement és per totes les entitats i associacions esportives, i per a totes les persones que estimen l’esport de la parròquia d’Encamp i del Pas de la Casa, que són les veritables protagonistes d’aquest guardó. En el capítol d’agraïments ha afegit també a tots els treballadors del Comú i a totes les empreses i comerços de la parròquia que han col·laborat en els esdeveniments de l’any i donen suport a l’esport de forma permanent.

Per part del secretari general d’ACES Europe, Hugo Alonso ha destacat que “es mereixen la bandera perquè, així ho ha dit la Universitat de Kosice, i perquè creiem que s’ha fet un treball extraordinari” el representant de l’entitat ha afegit “esperem que continuï així i que sigui un punt i seguit en aquest ànim per seguir fent una pràctica i una política esportiva per a tots”

Les 8 ciutats amb les quals competia Encamp, com a viles europees de l’Esport aquest 2020, han estat Chiusi, Egna Neumarkt, Gozzano i Montegrotto Terme d’Itàlia, Kavarna de Bulgària, Kuressaar d’Estònia i Port-de Bouc de França.