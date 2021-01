El nou programa Renova inclou ajuts de fins al 55% per a la renovació dels sistemes de calefacció

La ministra d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Silvia Calvó, juntament amb el director de l’Oficina d’Energia i del Canvi Climàtic, Carles Miquel, han presentat aquest dijous al matí el nou programa Renova. Una de les principals novetats és l’increment del pressupost del programa per aquest 2021 que arriba fins als 1.500.000 euros, el que suposa un increment del 23,4% respecte el de l’any passat. “La voluntat de l’Executiu és continuar donant suport a les famílies en el seu procés de transició energètica per assolir un major estalvi i confort a les llars, i més en la difícil situació econòmica actual provocada per la COVID-19”, ha emfatitzat Calvó.

El programa Renova és el principal instrument per al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica i per a la implantació d’energies renovables en l’edificació. Les subvencions d’enguany incorporen com a novetat una línia destinada a afavorir el canvi dels sistemes de calefacció actuals per sistemes més eficients i sostenibles. Tal com ja es va explicar, aquest ajut recerca “revertir en favor de la ciutadania el nou preu del carboni que es preveu aprovar a mitjans d’aquest d’any”, ha explicat Miquel. A més, el programa d’enguany també vol fomentar la posada al mercat de lloguer d’habitatges i per això s’incentiva amb un 15% més de l’ajut si l’acció està destinada a llars que es posen a lloguer. Es reprèn la possibilitat de desenvolupar els treballs de rehabilitació per fases.

Més concretament la nova línia de subvenció del Renova preveu un ajut de fins al 40% (55% en cas de lloguer) per la substitució d’equips de producció de calor i climatització per a usos de calefacció o producció d’aigua calenta sanitària, mitjançant fonts energètiques més eficients.

Per altra banda, es consolida el programa per al foment de la instal·lació d’equips d’aprofitament d’energia solar fotovoltaica. Els ajuts, que es sumen al marc normatiu aprovat per l’Executiu que permeten l’autoconsum d’energia provinent de fonts renovables, poden arribar fins al 40% (55% en cas de lloguer) per la instal·lació d’aquests sistemes.

La present convocatòria també pretén afavorir les actuacions en els petits edificis plurifamiliars d’habitatge més antics, la construcció dels quals hagi finalitzat abans del 1980 i que no hagin estat objecte d’actuacions de millora de l’eficiència energètica des de la seva construcció. En el context de la present convocatòria s’entén per a petit edifici, aquell que consta de com a màxim 14 habitatges. Per aquests edificis, s’estableix una bonificació consistent en augmentar els llindars màxims que siguin d’aplicació en 10%, i en augmentar la subvenció directa del pressupost en 10 punts percentuals sense superar, però, el topall legal del 40%.

Finalment les subvencions també es preveuen per a l’embelliment de façanes, patis i cobertes dels edificis existents és del 5% sobre el pressupost; per a la millora de l’accessibilitat, de la sostenibilitat i de la seguretat industrial és del 15% i per a la millora de l’eficiència energètica pot anar del 10 al 40%, entre d’altres ajudes que es poden consultar i demanar a través de www.mediambient.ad/renova.

Més de 280 sol·licituds i pressupost esgotat

La roda de premsa també ha servit per fer balanç del programa Renova celebrat l’any passat. En total es van registrar 268 demandes que van suposar un import sol·licitat de 1.945.141,24 euros, això ha implicat que s’ha superat en més de 737.000 euros el topall de pressupost inicial. “Balanç molt satisfactori”, ha ressaltat Miquel. Per tal d’afavorir al ciutadà, les sol·licituds no ateses a la convocatòria de l’any passat quedaran recollides de manera automàtica al pressupost d’aquest 2021. Aquests números han confirmat l’èxit del programa, l’estabilització del nombre de sol·licituds, l’increment de l’import mig i l’increment de les actuacions en energies renovables.

Més concretament, l’11% de les sol·licituds han estat relacionades amb actuacions integrals de millora de l’eficiència energètica en edificis plurifamiliars i de serveis (7,11% any 2019) i es van registrar un total de 37 demandes per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. Actualment al país ja hi ha registrades 95 instal·lacions.

Des de la seva posada en funcionament, el programa Renova ha rebut 1.927 sol·licituds d’ajuts (2011-2020), s’han demanat 10.017.520,88 euros per ajuts i 15.887.795,54 euros com a préstec i s’han atorgat 7.446.344,12 euros d’ajuts i 12.792.097.65 euros de préstec. Això ha suposat una repercussió econòmica sobre el teixit econòmic del país de 73.560.320,19 euros d’ençà de la posada en marxa del programa.