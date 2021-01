La 3a campanya de donació de sang impulsada per l’Escola Andorrana s’allarga durant tres dies

Els estudiants de primer curs de les tres escoles de segona ensenyança del sistema educatiu andorrà –Santa Coloma, Encamp i Ordino– impulsen una nova campanya de donació de sang per a aquest 2021, la tercera des que es va endegar la iniciativa. Es tracta d’una acció que culmina el projecte sobre la sang i el sistema circulatori que es fa a les aules i que implica àrees com les Ciències Físiques i de la Natura, Visual i Plàstica i Llengua catalana.

Enguany, tal com han explicat alumnes dels tres centres impulsors, s’han hagut de sumar als preparatius habituals els protocols per adaptar-se a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2. Així, per primera vegada l’activitat es dividirà en tres dies –3, 4 i 5 de febrer– i “els donants hauran de demanar cita prèvia abans de desplaçar-s’hi a www.donarsang.gencat.cat”. L’acte es durà a terme les tres jornades al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, entre les 11 de les 14 hores i les 16 i les 20 hores.

La directora general de l’Escola Andorrana i Formació Andorrana, Maria Teresa Casals, el director de la Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, i tres alumnes dels tres centres participants han presentat aquest dijous la iniciativa adreçada a tota la població del Principat. Casals ha recordat que “el primer any de campanya van participar-hi 192 persones i 328 en la segona edició”. Una xifra que “sabem que serà difícil de superar, sobretot perquè per tal de seguir els protocols marcats, es limitarà el nombre de donacions que poden fer-se cada hora”.

Els alumnes s’organitzaran per assumir diverses tasques, com ara donar la benvinguda i fer de guies per als donants, repartir díptics i animar els ciutadans a donar sang, recollir dades estadístiques o fer fotografies de l’acte.

Pel que fa a les persones que hagin passat la malaltia i vulguin donar sang, Fernández ha exposat que “caldrà que hagi passat un mes sense símptomes per poder-hi participar”, i ha encoratjat “especialment a les persones que tenen anticossos a venir”.