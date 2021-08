Encamp presenta el pla de reforma i manteniment de voravies

El Comú d’Encamp ha presentat avui el pla d’acció per a la reforma i manteniment de les voravies per al 2021 amb una inversió de 400.000 euros previstos per al 2021 amb dues grans actuacions principals, els carrers del Pedral i del Mirador.

Aquestes dues primeres actuacions que ja han començat avui mateix i s’estendran, 11 setmanes en el cas del Mirador, i 10 setmanes en el cas del Pedral, i la inversió en aquests dos carrers és de 265.660,15 euros.

La cònsol major, Laura Mas, ha explicat que “aquest 2021 s’actuarà en 11 carrers i més de 3.500 m² de voravia” d’acord amb el pla d’acció de reforma i millora que vol tenir continuïtat i per tant “cada any hi ha prevista una inversió prevista de 400.000 euros” i ha afegit que l’objectiu del Comú d’Encamp és tenir un pla anual de manteniment per anar fent voravies noves cada any per seguir embellint la parròquia.

Laura Mas s’ha referit al fet que altres projectes de més envergadura com per exemple la reforma del carrer Sant Jordi del Pas de la Casa, ja inclouen el canvi de les voravies i per tant, no s’inclouen en aquest pla específic de manteniment i reforma.

El conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, ha afegit “amb la tècnica de contractació que s’ha utilitzat ens permet ser molt més àgils per reaccionar, sigui per obres noves o per manteniment de les voravies” Fernàndez ha indicat que “a principis de desembre estaran totes les obres finalitzades“.

Durant la visita per l’inici de les obres al carrer del Pedral, en la qual hi ha participat la cònsol major, Laura Mas, el conseller d’Infraestructures i Manteniment, Xavier Fernàndez, i el director del departament, Cerni Areny, s’ha explicat els detalls del pla d’actuació i el total d’actuacions incloses en aquest pla.

El director d’Infraestructures i Manteniment del Comú d’Encamp ha explicat que “s’ha previst que una sèrie de mesures per facilitar, mentre durin les obres, l’entrada i sortida de l’escola Andorrana” respectant les dues franges horàries, així com, el fet de programar l’actuació concreta en aquest tram durant les vacances de Tots Sants.

El director del Departament també ha explicat que pel que fa als materials, es canvien panots i granit per un sistema més perdurable i de més fàcil manteniment com és el paviment asfàltic. La durabilitat d’aquest tipus de material pot arribar fins a 20 anys en un clima com el de la vila d’Encamp. En el cas del Pas de la Casa, la durabilitat es redueix un 50%.

La resta d’actuacions previstes són trams de carrers que es troben en més mal estat, i per tant, s’han prioritzat per aquest 2021. Es preveu actuar al carrer 14 de març, a l’avinguda de Rouillac, al carrer de la Palanca, a l’avinguda de François Mitterrand i al carrer René Baulard. Al Pas de la Casa ja s’ha executat una actuació al carrer de les Abelletes, i se’n preveu una altra al carrer Maià.

El Comú ha informat que s’ha fet arribar als veïns del Pedral, Arribes i Mirador una carta informativa, i que els veïns afectats per la resta de trams seran informats durant les setmanes vinents. Així mateix han recordat que existeix un WhatsApp del Comúd’Encamp per a comunicar qualsevol mena d’incidència relativa amb les obres o la via pública el +376 653 200.