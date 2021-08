Habitatge disposarà d’indicadors de referència per analitzar les zones amb més problemes de lloguer

El ministre de Territori i Habitatge recorda als sectors implicats en aquesta matèria, com ara l’Associació de propietaris de béns immobles, que el Govern està disposat a trobar solucions per facilitar la situació del mercat de lloguer i reitera que descarta liberalitzar-ho.

En aquest sentit, ha anunciat que al setembre disposaran d’indicadors de referència que permetran analitzar les zones que pateixen més tensió i problemes en l’oferta. A partir d’aquí s’aplicaran mesures per corregir la situació.

D’altra banda, Filloy considera molt positiva la iniciativa del comú d’Escaldes-Engordany de fer habitatges a preus assequibles gràcies a la col·laboració entre els sectors públic i privat.

Opina que “és evident que tothom ha de defensar els seus interessos i això no ens hi oposarem mai, però ara la funció que em toca fer és trobar el just equilibri entre les necessitats de les empreses relacionades amb l’habitatge i la realitat dels preus”, que afecta directament a un gruix important de la població.