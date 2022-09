Encamp organitza, aquest cap de setmana, Enfira’t, per a visualitzar el seu teixit empresarial i social

Encamp presenta Enfira’t, la primera fira multisectorial, per als dies 10 i 11 de setembre per a visualitzar el teixit empresarial i social de la parròquia en un format obert per a tots els públics. Un punt de trobada d’empreses, associacions i entitats, durant un cap de setmana, amb expositors repartits en 12.000 m2 tant en interior com exterior, i un programa d’activitats ben complet. L’horari d’obertura de la Fira serà de 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h i la inauguració serà dissabte a les 10 h.

Nino Marot, conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, manifestava que “volem agrair la bona resposta de les empreses i entitats per a participar a la Fira” i ha afegit que “animem a tothom a gaudir del cap de setmana”

6 espais firals repartits per la vila

Els espais firals es reparteixen en sis ubicacions, des del nou carrer de Prat Gran de l’Areny, on hi haurà les empreses de construcció, fins a l’aparcament de Prat de l’Areny, on hi haurà les empreses d’automoció, passant pel passeig de l’Alguer on es concentren les empreses d’alimentació, el complex esportiu (l’únic espai interior), el pati de l’escola francesa i la plaça dels Arínsols, que seran les zones multisectorials. Es recomana iniciar el recorregut des de la zona de l’antic Prat Gran.

Convocats el primer concurs de gruistes d’Andorra

Una de les empreses participant a la fira organitza el primer concurs de gruistes d’Andorra que consistirà en unes proves de precisió, rapidesa i habilitats manipulant una grua torre, concretament la que està ubicada a les obres del nou parc de l’Ossa. Les inscripcions són gratuïtes i es realitzen a l’oficina de Turisme o bé a l’estand de la fira d’Euro Grues. Caldrà demostrar, com a mínim un any d’experiència. El concurs començarà dissabte al matí i s’allargarà durant el cap de setmana en funció dels inscrits.

Programa d’activitats preparat per les entitats i les empreses de la parròquia

Diverses entitats i associacions esportives de la parròquia han organitzat un programa d’activitats per a tots els públics, amb exhibicions, tallers i accions solidàries, com per exemple, els relleus a la piscina del Complex organitzats pel Club Natació Encamp, on tothom que vulgui hi pot participar nedant per una causa solidària.

El Futbol Sala PVE 93, el Club Vòlei Encamp i el club de Tir amb Arc han preparat diverses exhibicions en les que hi podrà participar tothom que vulgui, es podrà participar a una masterclass i exhibició preparada pel Club Karate d’Encamp a les 11:45 h del dissabte, i una sessió d’Hatha Ioga a les 12 h del migdia de diumenge al Complex. I, finalment, diumenge al matí, hi haurà una masterclass de cycling a la plaça dels Arínsols.

Per a infants i joves hi haurà una zona d’inflables a la plaça dels Arínsols, un circuit de bicicletes i un simulador d’esquí ubicat al patí de l’escola francesa.

Fins a un total de 70 empreses durant tot el cap de setmana participaran a la fira i presentaran els seus nous productes i serveis. Hi haurà un TED Talk, on una de les empreses participants oferirà una xerrada gratuïta per a empreses sobre “Transformació digital: Per on començar?”

També hi haurà espai per a la música, dissabte al matí a les 12 h a la plaça dels Arínsols hi haurà concert de “Rokyo”, diumenge al matí serà el DJ Kurt Heisz i diumenge a les 18 h serà el torn de “Black Thursday”.

Signatura de llibres d’Exi i Monismurf, dos joves youtubers residents a Encamp

Dissabte, a les 17 h, a la plaça dels Arínsols, hi haurà una signatura de llibres: “La fiesta inolvidable” de Exi, i “Mask Off” de Mònica Morán (@monismurf), dos joves youtubers residents a Encamp. Per tal d’assistir a la signatura de llibres caldrà retirar l’entrada (gratuïta) a l’estand de l’oficina de turisme per a controlar l’aforament limitat a 300 persones.

Portes obertes als museus de la parròquia i visites a la Mosquera

Durant tot el cap de setmana hi haurà portes obertes als museus de la parròquia, el Museu de l’Automòbil (dissabte de 10 h a 14 h i de 15 h a 19 h i diumenge de 10 h a 14 h), el Museu de l’Electricitat (de 10 h a 11:30 h i de 15 h a 17 h, i diumenge de 10 h a 20 h) i Museu Casa Cristo (de 10 h a 19 h i diumenge de 10 a 16 h reserva prèvia al 833 551).

Dissabte dia 10 de setembre també hi haurà les visites guiades i teatralitzades a la Mosquera, per les quals cal reservar a l’oficina de Turisme.

Afectacions de circulació i d’aparcament

L’aparcament de Prat de l’Areny queda inoperatiu des del dimecres, dia 7 de setembre, a les 15 h, i fins el dilluns 12 de setembre, a la 13 h.

Durant el cap de setmana la passarel·la de la Mola estarà oberta només durant les hores d’obertura de la fira, i divendres 9 de setembre quedarà tancada a partir de les 20 h.

La zona blava del carrer Prat Gran de l’Areny quedarà inoperativa des del dimecres 7 de setembre, a les 15 h fins dilluns al migdia, i la circulació en aquest mateix carrer quedarà tancada a partir del divendres, a les 10 h, i dilluns, a l’hora d’entrada de les escoles, estarà de nou operativa la circulació.