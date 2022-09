La Seu: ‘El rescat dels minairons’ organitza audicions per a preparar el seu retorn

L’Escola de Teatre de la Seu d’Urgell organitza aquesta setmana audicions, obertes a tothom, per a preparar el retorn de les representacions d’‘El rescat dels minairons’. L’activitat es durà a terme aquest dimecres, 7 de setembre, i dissabte, dia 10. La participació és totalment gratuïta.

Des de l’organització recorden que per a fer possible aquest muntatge cal la participació del màxim possible de gent i, per això, animen a sumar-se a alguna d’aquestes dues audicions. En aquest sentit, recorden que per a assistir-hi “no cal haver fet mai teatre i tampoc no hi ha límit d’edat, tothom hi és benvingut”. L’activitat de preparació es farà al local de l’escola (Avinguda Salòria 69).

L’objectiu d’aquestes trobades és per a posar-se en contacte directe amb totes les persones interessades a formar-ne part i saber com cadascú s’hi pot implicar i quin paper hi poden tenir. Per això, subratllen que “no es tracta d’un càsting, perquè tothom té cabuda” en aquest espectacle. El que s’hi farà és “alguna activitat teatral per a poder veure com de còmode” es troba cadascú “i, així, poder escollir el paper que millor s’adapti” a les habilitats i disponibilitat dels assistents.

‘El Rescat dels Minairons’ és una producció de teatre comunitari amb la participació de més de 150 persones. Es representa per les dates nadalenques i la seva forma artística és molt semblant a una producció d”Els Pastorets’ però amb dues diferències fonamentals.

La primera és que s’inspira específicament en la mitologia pirinenca, atès que narra com l’Ot i la Urgell aconsegueixen retornar els Minairons a la Seu, tot agafant-los de les mans del malvat Peirot que els havia robat per a acabar amb la felicitat. La segona diferència és que aquest espectacle és multidisciplinar: amb teatre, titelles, màscares, música, cant coral, ombres i dansa en directe.