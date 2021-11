Encamp organitza el II Concurs d’Aparadors i de Decoració de Nadal per embellir la parròquia

El Comú d’Encamp organitza el II Concurs d’aparadors i de decoració de Nadal. Hi poden participar tots els establiments de la parròquia i qualsevol ciutadà resident a Encamp o al Pas de la Casa.

Per participar cal lliurar la butlleta d’inscripció a les oficines de turisme d’Encamp o al Pas de la Casa abans del 15 de desembre de 2021. Les decoracions dels participants hauran de ser visibles des de la via pública (a excepció de les categories restaurants i bars i hotels/zona interior). A més, cal que estiguin exposades, com a mínim, del 6 de desembre de 2021 fins al 6 de gener del 20221.

El conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha explicat que “donem continuïtat a aquesta iniciativa per seguir reactivant el comerç local i embellint la parròquia tot fomentant la participació ciutadana”.

En total, el concurs integra vuit categories: aparadors/comerços planta baixa, locals comercials interiors, restaurants i bars, xalets, edificis, pisos i apartaments particulars, hotels (zones comunitàries, recepció, menjador…) i hotels (zona exterior).

En la valoració del concurs es tindran en compte factors com la creativitat, la composició, l’harmonia i l’adequació de l’entorn. També es valorarà per als concursants d’edicions anteriors la modificació o innovació de la decoració exposada. Els guanyadors d’edicions anteriors no podran optar als mateixos premis d’altres edicions si no han modificat la decoració.

Pel que fa al jurat, estudiarà les propostes durant els dies 16 i 17 de desembre de 2021 i estarà constituït per la direcció de Turisme i Reactivació Econòmica i una representació del Departament de Cultura, de l’Associació d’Empreses d’Encamp i del Consell Econòmic i Social del Pas de la Casa.

Per atorgar els premis també es tindrà en compte els ‘likes‘ de les publicacions a les xarxes socials amb l’etiqueta #femparroquiaencamp.

Vals de 20 € per als 100 primers participants

Els primers 100 participants tindran un val de 20 euros per bescanviar als establiments adherits al concurs. Els vals es podran recollir a partir del 22 de desembre a les oficines de Turisme d’Encamp o del Pas de la Casa, en funció del lloc on s’hagi fet la inscripció.

Premis del concurs

Hi haurà primer i segon premi en les vuit categories que engloba el concurs, tant a Encamp com al Pas de la Casa.

En les categories 1,2,3,7 i 8, la dotació serà de 450 euros per al primer premi i 300 per al segon. En les categories 4, 5 i 6, el premi serà de 250 euros per al primer classificat i 150 per al segon.

L’acte de lliurament de premis es durà a terme d’acord amb les mesures sanitàries de prevenció de la COVID-19 i es publicaran les propostes guanyadores a les xarxes socials i als mitjans de comunicació.

Concurs d’aparadors de Nadal d’Andorra

Els comerços, és a dir els de la categoria 1, que participin en aquest concurs també entraran directament a participar en el concurs d’aparadors de Nadal per a comerços d’Andorra que organitza la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.