Les estacions d’esquí demanaran el passaport covid als espais tancats

Més de dos milions de dies d’esquí venuts. Aquestes són les previsions que fan els camps de neu per a una nova temporada pràcticament normalitzada que s’iniciarà el 3 de desembre. Aquest dimarts s’han presentat les principals novetats tant de Grandvalira com de Vallnord Pal-Arinsal amb una inversió total que supera els 11 milions d’euros. Quant a la Covid, les estacions mantindran les mesures sanitàries de l’any passat afegint-hi la demanda del passaport Covid per consumir als restaurants.

Presentació de gala la que han fet els camps de neu del país, que preveuen una temporada gairebé normalitzada. Unes previsions prudents en què esperen rebre majoritàriament turistes de proximitat, tot i anar recuperant el britànic.

Joan Ramon Moreno, director general de Grandvalira-NEVASA, pronostica “que els mercats de proximitat tindran un pes rellevant sense cap dubte, especialment el francès i l’espanyol, que representen un percentatge molt elevat de la nostra xifra de visitants”. També pensa que s’hi podran sumar esquaidors provinents d’altres mercats.

La xifra és de 2 milions de dies d’esquí venuts entre les dues companyies, 500 mil per a Vallnord Pal- Arinsal i per sota del milió, 700.000, per a Grandvalira.

Un objectiu que el director general de Vallnord Pal-Arinsal, Josep Marticella, qualifica “d’ambiciós”. Posa el focus en “un públic de proximitat i també en l’anglès, que el dia d’avui està a punt de confirmar la seva presència”. Amb tot, demana “molta prudència” per veure “com evoluciona”.

Fora del nou Abarset no hi ha grans inversions en ginys mecànics, però sí en innivació, pistes i altres aspectes. Entre les dues estacions més d’11 milions, la majoria dels quals, és a dir 7,7 milions, de Grandvalira i Arcalís i 3,5 per a Pal Arinsal.

Quant a novetats destaca una nova manera de comprar forfets per a Grandvalira amb preus dinàmics a través d’una plataforma de venda. Preus que oscil·laran segons la demanda i on es podran estalviar fins a un 15% del preu total.

A Arcalís destaca una nova línia de bus gratuïta, pels qui tinguin forfet de temporada, que unirà el Pas de la Casa amb l’estació ordinenca matí i tarda.

Pal-Arinsal preveu nous atractius, com ara una plataforma de salt, un simulador d’esquí virtual, una pista de trineus o experiències culinàries.

Quant a mesures sanitàries, les dues estacions han acordat mantenir les normes ja adaptades la temporada passada i incloure-hi el passaport Covid per entrar i consumir als restaurants.