Encamp: L’Enfira’t es trasllada a tocar del parc de l’Ossa amb 70 expositors

Nino Marot en la presentació de l’Enfira’t (Comú d’Encamp)

La quarta edició de l’Enfira’t, la fira multisectorial d’Encamp, arriba el cap de setmana del 31 de maig i 1 de juny, i com a principal novetat es trasllada a l’aparcament descobert del costat del parc de l’Ossa, al carrer que l’envolta, el carrer prat gran de l’Areny, i a dins del mateix parc. La nova ubicació permetrà una concentració de tots els expositors i de les activitats i per tant, “es crea un espai firal molt concentrat, molt segur i de molta qualitat”, com ha indicat el conseller de Turisme i Reactivació Econòmica, Nino Marot.

Marot ha explicat que serà “un cap de setmana de diversió, d’oci, però també de negoci perquè el que volem es que les empreses puguin donar a conèixer els seus serveis”. L’espai expositiu inclourà la zona d’automoció, restauració, artesania i ornamentació, construcció i una zona multisectorial.

L’esdeveniment, que persegueix l’objectiu de visualitzar i promocionar el teixit empresarial, econòmic i social de la parròquia, així com de gaudir d’un cap de setmana ple d’activitats per a tots els públics, al voltant de l’esport, la cultura i la gastronomia, arrencarà dissabte a les 10 h del matí i s’allargarà fins diumenge a les 20 h.

L’edició d’enguany comptarà amb una setantena d’expositors, amb empreses i comerciants que repeteixen respecte a l’edició de l’any passat, als quals se sumen noves inscripcions que tampoc s’han volgut perdre la cita.

A l’acte de presentació de l’Enfira’t 2024 hi ha participat la directora del departament de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals i la tècnica de reactivació econòmica, Mar Querencia que han detallat el programa d’activitats i les novetats.





Activitats previstes durant el cap de setmana

Pel que fa a les activitats previstes durant el cap de setmana hi haurà la possibilitat de veure Encamp amb vista d’ocell pujant a una grua a 60 m d’alçada, l’alpinista Stefi Troguet farà una demostració d’escalada al rocòdrom del parc de l’Ossa i tothom que vulgui s’hi podrà afegir. Diumenge a la tarda amb l’esquiador, Roger Puig, es podrà participar a l’activitat de sensibilització envers la discapacitat que permetrà mitjançant un circuit posar-se a la pell d’una persona amb discapacitat.

Dissabte i diumenge al matí es podrà visitar el nou estadi de futbol de la Federació Andorrana de Futbol. Caldrà inscriure’s a l’estand de Turisme situat a l’aparcament del costat del parc de l’Ossa.

Diversos clubs esportius també tindran presència a l’Enfira’t com el Bàsquet Club Andorra, el VPC Rugbi, waterpolo taurons, l’Handbol Club Concòrdia i l’FC Andorra, amb diverses activitats i un joc que permetrà obtenir entrades per a veure els play off d’ascens que jugarà el primer equip de l’FC Andorra.

Durant el cap de setmana hi haurà tallers per a aprendre a ballar batxata i zumba, exhibicions de dansa, de rítmica, de crema de falles i de tir amb arc, entre d’altres.





“Salta’t la matrícula dels centres esportius o emporta’t una bossa i una ampolla personalitzada visitant els estands dels serveis comunals”

Diversos serveis comunals aprofitaran el cap de setmana de l’Enfira’t per a posar en marxa diverses activitats i promocionar diversos serveis, com per exemple, el concurs d’embelliment floral, les inscripcions de les activitats de lleure de l’estiu “Encamp l’estiu en gran”, adreçades a la gent gran que obtindran una bossa i una ampolla d’aigua personalitzada. Turisme farà inscripcions per a l’activitat d’aventura d’aquest estiu i les noves altes als centres esportius gaudiran de la matrícula gratuïta. Les biblioteques comunals també hi seran present i les noves altes tindran un obsequi en format de bossa personalitzada, entre moltes altres coses.

L’horari dels expositors de l’Enfira’t 2024 serà de 10 h a 14 h, i de 16 h a 20 h, exceptuant la zona de restauració que no tancarà al migdia.

Es pot consultar el programa a: https://www.comuencamp.ad/actualitat/agenda/enfirat-2024-fira-multisectorial-dencamp/2025_diptic-enfirat_web.pdf.