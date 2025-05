Arrestat al Principat un creador de continguts involucrat en casos de delictes informàtics i blanqueig, liderats per un excàrrec del PP

El youtuber arrestat a Andorra, Álvaro Martín -Valyrio-

Segons informa a Espanya el mitjà El Independiente, la Policia Nacional ha detingut aquest dimarts l’exsecretari d’Estat d’Interior a l’etapa del PP, Francisco Martínez, així com el hacker José Luis Huertas, més conegut com a ‘Alcasec’, segons ha pogut confirmar aquest diari. La investigació a càrrec de la Comissaria General d’Informació, sota secret de sumari, se segueix a l’Audiència Nacional des de finals del 2024 i s’indaguen delictes d’organització criminal, blanqueig de capitals i danys informàtics, entre d’altres, per a accedir a bases de dades públiques i privades i filtrar informació a canvi de diners.

Agents d’Informació van començar l’operatiu a primera hora del matí d’ahir dimarts amb el registre de l’habitatge de Martínez i del jove hacker, entre d’altres immobles. La investigació va a càrrec del Jutjat d’Instrucció número 3 de l’Audiència Nacional que dirigeix ​​la magistrada María Tardón.

En total hi ha quatre detinguts, entre els quals també hi ha el youtuber Álvaro Martín (conegut com Valyrio), arrestat a Andorra, i un quart individu que respon a les sigles A M, segons avancen fonts de les indagacions a El Independiente. El que és previsible és que entre aquest dimecres i dijous passin a disposició judicial.





Tota la informació sobre el cas, aquí!