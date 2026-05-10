Handbol: El Serradells supera el Claret i es jugarà l’ascens en l’última jornada (36-31)

L’Handbol Club Serradells ha sumat una victòria de gran valor davant l’Handbol Claret per 36 a 31 en un duel intens que manté els tricolors plenament vius en la lluita per l’ascens a Primera Catalana. Els de Pau Pérez afrontaven el partit amb la possibilitat de certificar matemàticament l’objectiu sempre que els dos líders complissin també amb els seus compromisos.
El Serradells va sortir molt concentrat des dels primers compassos de l’enfrontament i va saber imposar el seu ritme de joc des de l’inici, obrint una diferència que acabaria sent clau per a gestionar el desenvolupament del partit. Tot i el bon inici dels andorrans, el Claret va demostrar en tot moment capacitat de reacció, especialment a través de transicions ràpides i contraatacs que van generar dificultats en el replegament defensiu tricolor.
Els locals van arribar al descans amb un favorable 19-15, mantenint el control del marcador. A la represa, el Serradells va protagonitzar els seus millors minuts i va arribar a situar-se amb un clar 27-19 al minut 40, semblant encarrilar definitivament el partit.
Malgrat això, el conjunt barceloní no va abaixar els braços i va aconseguir reduir diferències progressivament fins a situar-se a només dos gols (29-27) a deu minuts del final. En el moment de màxima tensió, els andorrans van saber reaccionar amb maduresa, recuperant solidesa defensiva i efectivitat ofensiva per a acabar assegurant la victòria amb el 36-31 definitiu.
Amb aquest triomf, i després de l’empat dels dos equips capdavanters davant el quart i el cinquè classificat, el Serradells dependrà d’ell mateix per a aconseguir l’ascens en l’última jornada de lliga.
El desenllaç arribarà diumenge vinent, a les 12 hores, a la pista del Tortosa, en una jornada unificada que decidirà les posicions definitives de la classificació.