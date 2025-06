Encamp: Els “Vespres d’estiu a Sant Miquel” tornen amb música en directe i talent 100% andorrà

Ladis B actuant l’any passat als Vespres d’Estiu a Sant Miquel (Comú d’Encamp)

Els Vespres d’estiu a Sant Miquel tornen un any més a la plaça de Sant Miquel d’Encamp amb una programació musical que aposta pel talent local i la proximitat. Cada dijous de juliol i agost, a les 19 hores, aquest escenari emblemàtic acollirà concerts gratuïts amb artistes andorrans, en un entorn encantador ideal per a gaudir dels vespres a la fresca.

El cicle començarà el 3 de juliol amb Odara Trio, una formació que proposa un viatge sonor a través de la Bossa Nova, la música mediterrània i els aires flamencs, barrejats amb espècies musicals d’arreu que converteixen cada actuació en una experiència orgànica i emocional.

El 10 de juliol, la jove cantautora Eugènia Correia pujarà a l’escenari amb la seva veu delicada i expressiva. Estudiant al Taller de Músics de Barcelona, Correia ha captivat el públic amb el seu senzill Ela, amb què ha guanyat premis com el Talentejant i el Talent Lauredià, i ha format part del projecte Pàgina en blanc, impulsat pel Comú d’Encamp.

El 17 de juliol, serà el torn del grup encampadà Anyway, banda formada per músics amb una dilatada trajectòria en projectes com Hound Dogs, Weeshirt, Mordigans o el Cor de Rock d’Andorra. Presentaran un repertori acústic i ple d’harmonies vocals amb grans èxits dels darrers 50 anys, des de The Beatles fins a Foo Fighters, passant per Bob Marley, U2 o Oasis.

El 24 de juliol, la banda instrumental Iaraké portarà a Sant Miquel una fusió de soul amb influències del rock, pop i jazz. Interpretaran temes dels anys 70, 80 i actuals, en una proposta que combina nostàlgia i modernitat.

El mes de juliol es clourà el 31 de juliol amb el concert d’Albert Freixas, músic i compositor que presentarà el seu nou treball Personal/Universal, un disc honest i lluminós que reflexiona sobre la vida contemporània amb una mirada íntima i sensible.

A l’agost, la programació continuarà amb tres cites destacades. El 7 d’agost, el grup Soulstorm farà vibrar el públic amb un tribut als grans èxits dels anys 80 i 90, plens d’energia i ritme.

El 21 d’agost, la plaça acollirà l’eclecticisme sonor del DJ d’Encamp Kurt Heisz, alter ego de Miquel Rossell, amb una proposta d’electrònica sofisticada i atmosfèrica. Heisz ja va actuar aquest any a la Festa del Poble d’Encamp.

El cicle es tancarà el 28 d’agost amb la veu carismàtica de l’encampadana, Marta Dallerès, una artista amb més de dues dècades sobre els escenaris. La seva actuació promet una vetllada emotiva i propera amb clàssics del pop-rock interpretats amb passió i naturalitat.