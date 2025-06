Espot i Tor, al Debat General de la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament de les Nacions Unides

Espot i Tor han tingut importants trobades amb diferents mandataris a Sevilla (SFGA)

Una delegació andorrana encapçalada pel cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat en l’obertura del Debat General, de la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament (FFD4) de les Nacions Unides, que se celebra a Sevilla i que reuneix caps d’Estat i de Govern, així com líders econòmics i socials de tot el món, amb l’objectiu d’enfortir la cooperació internacional i el multilateralisme.

El programa oficial de l’FFD4 s’ha iniciat aquest matí de dilluns amb el Debat General, presidit pel secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, i el president espanyol, Pedro Sánchez. A partir d’avui comença el debat entre líders de governs, organitzacions internacionals, institucions financeres, empreses, societat civil i el Sistema de les Nacions Unides, per a impulsar una reforma del finançament multilateral per al desenvolupament i per a fomentar una cooperació internacional més sòlida.

La IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament impulsa la “Plataforma d’Acció de Sevilla”, que neix amb la voluntat de mobilitzar aliances per a posar en pràctica les accions específiques que recollirà la Declaració final de la Conferència FFD4.

Aquest dimarts, 1 de juliol, es preveu que el cap de Govern Xavier Espot, intervingui, durant el matí, al Debat General. L’agenda de treball de la Conferència també inclou una reunió extraordinària de ministres d’Afers Exteriors d’Iberoamèrica on participarà la ministra Imma Tor.





Trobades bilaterals

La delegació andorrana ha mantingut diferents trobades de treball. Així el cap de Govern, ha pogut intercanviar diferents aspectes de les relacions amb Portugal, amb el primer ministre, Luís Montenegro. També han abordat l’agenda de l’Acord d’associació d’Andorra amb la UE, així com l’actualitat internacional i la col·laboració multilateral.

Aquest dilluns, Espot s’ha reunit amb el president de la República de l’Equador, Daniel Noboa, amb qui han tractat diferents àmbits de les relacions entre els dos països i, més en concret, la cooperació en matèria fiscal. En aquest sentit, Espot ha celebrat que l’Equador hagi tret Andorra de la llista de paradisos fiscals d’aquest país. El cap de Govern ha convidat Noboa a visitar, oficialment, el Principat amb motiu del 30è aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països.

Finalment, el cap de Govern ha pogut refermar la solidaritat d’Andorra amb Ucraïna en la reunió amb el primer ministre Denys Shmyhal. El mandatari ucraïnès ha valorat el suport del Principat des del principi del conflicte, tant acollint refugiats com amb totes les accions internacionals a favor d’aconseguir una pau justa i duradora per a aquest país.

D’altra banda, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor s’ha reunit amb la ministra d’Afers Exteriors de Geòrgia, Maka Botchorishvili, per a tractar les relacions bilaterals, així com amb el seu homòleg al Perú, José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, amb qui han abordat la col·laboració judicial i en matèria d’immigració. La ministra Tor ha convidat a tots dos homòlegs a participar a la 7a reunió global del Mountain Partnership (Aliança per a les Muntanyes), sota el lema Muntanyes per al futur: turisme sostenible, comunitats pròsperes, que tindrà lloc la primavera que ve a Andorra.