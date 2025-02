Encamp eliminarà els dipòsits de material a l’aire lliure per a reduir l’impacte paisatgístic

Alta assistència de públic en el tradicional Consell de les Talles a Encamp (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha aprovat aquest dilluns una nova ordinació per a regular el dipòsit de material a l’aire lliure eliminant així diversos zones al centre de la parròquia que provoquen un fort impacte visual i paisatgístic. La nova ordinació regula les característiques que han de tenir els dipòsits de material a l’aire lliure, com per exemple que han d’anar lligats a una activitat i un registre de comerç de la parròquia, i han de complir amb uns mínims urbanístics per a assegurar la integració amb les edificacions de l’entorn.

Principalment es permetrà el dipòsit a dues subzones (6A i 6B) a tocar de la desviació de l’Obac, de la Bartra i Torrent Pregó. Restarà prohibida a tota la zona més cèntrica i comercial tant d’Encamp com del Pas de la Casa i a tots els espais protegits, inclosos els seus entorns de protecció.

D’acord amb l’ordinació, fora de les zones prohibides o permeses es podrà estudiar, prèvia sol·licitud de la persona interessada, acompanyada d’un estudi d’impacte ambiental, la viabilitat d’aplicar-hi excepcionalitats, sempre que els impactes del dipòsit i de l’activitat siguin mínims o nuls.

L’objectiu d’aquesta mesura és “posar ordre a la proliferació d’espais d’emmagatzematge a l’aire lliure que generen un impacte visual i paisatgístic contrari a tenir un entorn urbà embellit i cuidat”, en paraules de la cònsol major, Laura Mas, que ha afegit “hem trobat la solució per a fer compatible la voluntat del Comú de seguir millorant l’entorn urbà i donar resposta a les necessitats d’empreses i comerços”





Nous ajuts per al sector primari per a fomentar la ramaderia, la biodiversitat i la gestió forestal

El Consell de Comú d’aquest dilluns, el tradicional de les Talles, ha aprovat els arrestos de la Taba, l’ordinació que regula la subhasta dels Cortons, i que ha tingut lloc avui mateix comptant amb la presència de pagesos i ramaders, així com de diverses autoritats, com el Cap de Govern, Xavier Espot, el Síndic General, Carles Ensenyat, els ministres encampadans, Ramon Lladós i Jordi Torres, i diversos consellers generals i secretaris d’Estat de la parròquia.

Durant la sessió també s’han aprovat dos nous ajuts de suport al sector primari, un per al bestiar gros, que tot i que no s’havia regulat amb una ordinació s’havia promogut ja en anys anteriors, per a assegurar el manteniment de vaques i cavalls i, una altra, per a assegurar el manteniment dels ramats de bestiar menut, cabres i ovelles.

En referència aquesta línia d’ajuts es subvencionarà les unitats de bestiar menut amb un import de 5 euros per cap de bestiar, i aquells ramats que contribueixin a la millora de la biodiversitat i de la neteja del sotabosc, l’ajut serà de 22 euros per cap de bestiar.

Enguany els ramats que vulguin optar a la subvenció més alta hauran de péixer a la zona del bosc de Morató, on el Comú hi ha realitzat una millor forestal i els animals ajudaran a mantenir net el sotabosc, o bé, podran seguir la colla comuna de bestiar gros cap a Grau roig i la zona de Pessons.





Conveni amb SAETDE per a l’execució de les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp

El Comú ha aprovat un conveni amb SAETDE per a l’execució de les obres de remodelació de l’avinguda d’Encamp, al Pas de la Casa, que començaran aquesta mateixa primavera, en una primera fase, i continuaran la primavera estiu 2026 en una segona fase.

La remodelació de l’avinguda que llinda amb la concessió, s’hi afegeix el tram fins a la cruïlla amb el carrer sant Jordi i la remodelació del carrer Bearn amb l’objectiu de complir amb una de les primeres inversions previstes en la nova concessió del domini esquiable.

L’execució de l’obra correspondrà al Comú d’Encamp que procedirà a la licitació i adjudicació dels corresponents treballs, dels quals SAETDE finançarà fins a 3,5 milions d’euros tal i com estava previst en el contracte de concessió, corresponents a la zona central de l’avinguda. Així com els costos corresponents al carrer Bearn.

Les principals actuacions previstes són la refecció de tots els serveis bàsics, la millora de l’accessibilitat eliminant les barreres arquitectòniques per a accedir a les arcades i per tant, garantir l’accessibilitat als edificis. La col·locació del nou mobiliari, enllumenat, punts de recollida de residus intel·ligents, càmeres de videovigilància i un esforç per a l’homogeneització de les terrasses. Hi haurà un increment de la cota del carrer que permetrà anivellar l’accés a pistes amb la zona comercial i de restauració de la mateixa avinguda.