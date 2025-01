Encamp: Divendres musical amb Cor de Rock i Gradus Jazz

Cartell anunciador dels concerts de Cor de Rock i Gradus Jazz a Encamp. Imatge: Comú

Aquest divendres, 24 de gener, a les 19 hores, se celebrarà el doble concert del Cor de Rock i el grup Gradus Jazz a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. L’accés és lliure fins a omplir l’aforament. Aquestes dues actuacions gratuïtes s’emmarquen en la temporada cultural que, recentment, ha presentat el Comú encampadà i que comprèn de gener a maig.

Cor de Rock d’Encamp

El Cor de Rock d’Encamp és reconegut per ser l’únic cor d’una escola pública d’Andorra dedicat a la interpretació de versions corals de música pop, rock i de les llistes d’èxits. El seu repertori es basa en temes musicals arranjats per a tres i quatre veus en combinació amb elements coreogràfics.





Gradus Jazz

Amb una dilatada trajectòria, Gradus Jazz ha actuat per tota la geografia espanyola i també fora de les seves fronteres. Un grup pioner en la fusió del jazz i el folklore i d’aquest agermanament van editar el CD amb el títol Folklore & Jazz.

El treball presentat és un conjunt de composicions que intenta evocar diversos paisatges. Partint en molts casos de la música popular tradicional de territori, aquestes composicions estan curosament elaborades; i en elles es busca la perfecta combinació dels diferents elements i materials sonors.

Gradus Jazz ha creat una música innovadora, plana de color, de possibilitat; així com molt atractiva i accessible per a tot tipus de públic. Al mateix temps, s’inclouen en els concerts peces de compositors clàssics com Vivaldi, Fernández, Caballero, entre d’altres, portades a un llenguatge harmònic més modern.

També temes de música popular dels Pirineus i altres llocs del territori des d’una perspectiva i mirada més fresca i amb ritmes distints que permeten descobrir aquestes melodies.