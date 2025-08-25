Encamp celebrarà el 30è aniversari com a ciutat pubilla de la sardana amb el XXXVI Aplec i el XXX Concurs de colles

Encamp compleix 30 anys com a ciutat pubilla de la sardana. Per a commemorar aquest fet, el cap de setmana del 30 i 31 d’agost diverses agrupacions sardanistes es reuniran a la parròquia per a celebrar el tradicional aplec de la sardana i el concurs de colles, que enguany arriben a la 36a i 30a edició, respectivament.
L’esdeveniment es concentrarà a la plaça dels Arínsols i començarà dissabte, a les 10:40 h, amb l’actuació dels Castellers d’Andorra, que realitzaran un pilar davant de l’escultura de Josep Maria Xart, dedicada a la sardana.
A la tarda, a les 18 h, hi haurà el concurs de colles, on participaran un total d’11 agrupacions provinents de Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Ponts, Balàfia, Bellvís i Vilanova de Bellpuig.
En la categoria de colles veteranes hi haurà: Enèrgica, Geltruenca, Fonts de Valldans, Encara hi som, Continuïtat, Sempre amunt, Grup Sardanista Balàfia i Xalem. Pel que fa a les colles grans, hi haurà Amunt i Crits, a les colles infantils Petits Amunt i Crits i a les colles alevines La Guineu Saltirona. Posteriorment a les ballades tindrà lloc l’entrega de premis.
La celebració continuarà a la nit, a les 22 h, amb una audició de sardanes de set tirades a càrrec de la cobla ‘La Flama de Farners’.
L’aplec i el concurs s’impulsen des del Comú d’Encamp en col·laboració amb diferents entitats i federacions de colles sardanistes de Catalunya.
Aplec de les sardanes i vermut popular
De cara als actes de diumenge, es donarà el tret de sortida a les 11 h amb l’inici de l’aplec, que comptarà amb 12 sardanes interpretades per les cobles ‘La Flama de Farners’ i ‘Jovenívola de Sabadell’.
A les 12 h hi haurà un vermut popular a la plaça i a les 16:30 h es continuarà l’aplec amb la ballada de 13 sardanes més, donant així tancament a un cap de setmana ple de cultura i tradició.