El Govern i l’AR+I signen un conveni marc per a afrontar dos reptes de país: el canvi climàtic i la mobilitat sostenible

El Govern, a través de la secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat i Andorra Recerca i Innovació (AR+I) han signat un conveni marc de col·laboració per a afrontar dos reptes fonamentals per al futur del país: el canvi climàtic i la mobilitat sostenible. L’entesa permet ordenar els acords ja existents entre les dues entitats en matèria de la transició energètica, l’acció climàtica, la meteorologia, la climatologia o la nivologia, entre altres competències que té atribuïdes la secretaria d’Estat. L’acord permetrà continuar impulsant esforços per a estudiar amb profunditat l’impacte i la vulnerabilitat d’Andorra en sectors clau com la salut, el turisme, l’energia o l’agricultura, i alhora impulsar la gestió i conservació dels boscos com a embornals de carboni.
Així, i com a novetat important, dins d’aquest conveni marc s’hi troba un nou conveni específic que permet l’accés com a propietat pública del model nacional de mobilitat d’Andorra que l’AR+I ha desenvolupat els últims temps. Amb la signatura, el Govern reconeix el Model nacional de mobilitat com a font de referència oficial en matèria de mobilitat a escala país, fet que permetrà tenir aquesta base com una eina clau per a poder modelitzar-ne la mobilitat i així poder estudiar i poder prendre les millors decisions tècniques i polítiques per a afavorir la fluida i la sostenibilitat del model de mobilitat. L’entitat de recerca formarà part de la subcomissió de seguiment, encarregada de decidir quines instruccions i continguts componen la versió actualitzada del model en cada moment.
La formalització de la signatura l’han dut a terme el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, i la gerenta de l’AR+I, Marta Domènech. Miquel ha destacat la importància i l’interès que té la col·laboració de les administracions públiques amb el sector de la recerca. “La signatura d’aquest conveni marc estableix les línies de col·laboració prioritàries entre les parts, i això permet focalitzar esforços, reduir duplicitats i optimitzar la despesa pública, garantint alhora el compliment de les missions i les funcions públiques encomanades a la secretaria”, ha recalcat el director d’Energia i Transports.
“El model brinda l’oportunitat d’integrar informació i tecnologia per a avançar en àmbits com la mobilitat, la sostenibilitat i la innovació, fent un ús eficient de les dades i promovent la transferència de coneixement”, ha explicat la gerenta d’AR+I, qui considera que la signatura dels dos convenis “és un pas endavant per a aportar dades sòlides, indicadors fiables i estratègies d’adaptació que ajudin a protegir els recursos naturals, preservar la qualitat de vida de la població i convertir les dades en solucions concretes que responguin a les necessitats reals del territori”. Per a Domènech, “l’acte d’avui és un exemple d’allò que podem aconseguir quan ciència i administració treballen plegats, compartint un mateix objectiu: garantir un futur sostenible, innovador i eficient per a Andorra”.