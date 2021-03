Encamp celebra el dia mundial de la poesia, amb els voluntaris per la llengua com a protagonistes

El Comú d’Encamp, en col·laboració amb el ministeri de Cultura ha celebrat, aquest dimarts, el Dia mundial de la poesia, on la música i els voluntaris per la llengua han estat els protagonistes, conjuntament amb la poesia, com a protagonista principal.

La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que l’acte era “molt especial perquè tot i la pandèmia s’ha pogut celebrar, un any més, el Dia de la poesia“, una celebració que es va oficialitzar el 1999 per la Unesco, tal com ha recordat Mas, i que Encamp commemora a través de les biblioteques des del 2010. La cònsol major ha celebrat que, tot i les restriccions, la sala estigués pràcticament plena amb prop d’un centenar de participants.

Al seu torn la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha destacat que els feia “especial il·lusió” celebrar aquest acte que a més “vincula el projecte de llengua com és el voluntariat i els aprenents de català amb la poesia“. Així, ha destacat que prenguin part en aquesta celebració voluntaris per la llengua, dels quals actualment hi ha 55 parelles, i els alumnes del col·legi María Moliner que també tenen un projecte lingüístic que actualment compta amb catorze parelles.

La vesprada poètica ha començat amb una lectura del poema ‘No em despulleu’, per commemorar l’any Felícia Fuster, per destacar la vida i obra d’aquesta poeta i artista nascuda el 1921. El poema l’ha recitat Laura Mas després de donar la benvinguda explicant la relació d’Encamp amb la literatura i la cultura en els darrers anys.

Al seu torn, Sílvia Riva ha recitat el poema ‘Hotel Andorra Park’ del recentment desaparegut Joan Margarit. Tot seguit voluntaris i aprenents adults de català han recitat poemes de Josefina Porras i Elena Aranda, que van obtenir el primer premi en el Concurs de poesia Miquel Martí i Pol el 2020, i de Jaume Ten i Bruna Generoso, guanyadors del mateix concurs el 2019.

Les parelles de joves voluntaris i aprenents de català del col·legi María Moliner han recitat poemes de Nacho Mayo i Selva López, premiats també en la categoria recull de l’any 2019, i d’Albert Ruiz Feijóo, guanyador de la categoria recull l’any passat.

L’acte ha finalitzat amb l’espectacle poètic i musical de Mireia Calafell, que ha recitat un conjunt de poemes escrits per ella mateixa, acompanyada al violoncel per Björt Rùnars. Un recital inspirat en Varosha, una ciutat que va passar de ser destinació turística als seixanta a una ciutat fantasma després de la invasió turca l’any 1974.