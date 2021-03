Pijos, de Marc Giró

Títol: Pijos

Autor/a: Marc Giró

Pàgines: 192

Editorial: Univers

Sinopsi:

Qui són, que fan i on trobar-los. Però, també, què els fa feliços, que els angoixa, que els posa calents. PIJOS es un llibre necessari, és un llibre que ens acosta a nosaltres, els mortals que habitem la Lower Diagonal o, Deu no ho vulgui, l’extraradi a aquest grup de gent tan selecte i exclusiu com mal entès i pitjor compres, i ens revela una vida sovint mes complexa del que cap de nosaltres pot arribar a imaginar.

Els textos d’aquest llibre són una finestra oberta als atzars i a les disjuntives vitals que inunden les vides dels pijos i els priven de l’ideal de felicitat, i és que ser pijo no es fàcil, en contra del que es pugui pensar, no tot es triar conjuntets per a un cóctel, o decidir quina de totes les seves propietats es la millor opció per passar uns dies de descans i desconnectar d’aquesta fatídica existència poblada de mortals insípids i intranscendents que no els entenen i els tracten sense cap mena de deferència.

Autor/a

Marc Giró i Costa (Barcelona, 1974) és un historiador de l’art i periodista especialitzat en moda i estil català. Actualment presenta el programa Vostè primer a RAC1. Va llicenciar-se en història de l’art per la Universitat de Barcelona. Durant disset anys ha estat l’editor de moda de la revista Marie Claire, feina que ha combinat amb col·laboracions a programes de televisió com Està passant (TV3) presentat per Toni Soler, Zapeando (La Sexta) presentat per Frank Blanco, En el aire (La Sexta), amb Andreu Buenafuente, Divendres (TV3) presentat per Xavi Coral i Helena García Melero i Espejo público (Antena 3) amb Susanna Griso.

Font: casadellibro