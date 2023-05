Encamp acull la XVI Diada dels Agents de Circulació

Les autoritats lliurant les medalles a agents de circulació en la seva 16a diada (Comú d’Encamp)

Encamp ha acollit aquest matí de divendres la XVI Diada dels Agents de Circulació, un acte que commemora la tasca desenvolupada pel Servei de Circulació en tot el territori andorrà. La jornada ha aplegat 150 participants, entre ells, cònsols i autoritats parroquials i nacionals, així com diversos representants dels cossos especials d’Andorra i dels països veïns.

Entre les moltes autoritats presents, han presidit l’acte la cònsol major d’Encamp i presidenta de l’Òrgan Interparroquial de coordinació dels Serveis de Circulació, Laura Mas; la cònsol menor de la Massana, vicepresidenta de l’Òrgan Interparroquial de coordinació dels Serveis de Circulació i encarregada de la subcomissió de Formació, Eva Sansa Jordan; el Ministre de Presidència, Economia i Empresa en funcions del Govern d’Andorra, Jordi Gallardo; i el cap del Servei de Circulació del Comú d’Encamp, Joan Carles Troitiño.

La celebració ha començat a l’Església de Santa Eulàlia amb la tradicional missa. Després, els assistents s’han traslladat al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp, on primerament s’ha projectat un vídeo resum de les diferents tasques que desenvolupa el Servei de Circulació. El vídeo s’ha fet en col·laboració amb la Ràdio i Televisió Pública d’Andorra. A continuació, han tingut lloc els parlaments.

Laura Mas ha obert les intervencions donant la benvinguda a tots els assistents i posant en valor “la tasca diària dels agents de circulació, a vegades poc visible, en segon pla, però sempre imprescindible”. A més, ha agraït als agents la seva “implicació i que sempre sou els primers en arribar i els darrers en marxar”.

D’altra banda, Mas ha destacat el fet que l’actual Interparroquial “ha aconseguit un dels reptes majúsculs que ens havíem proposat com a col·lectiu, l’aprovació de la nova llei dels Agents de Circulació Comunals. Avui podem celebrar que ja és una realitat”. I és que la nova llei “ens permetrà seguir treballant de forma conjunta, amb un marc legal actualitzat als nous temps per a aconseguir nous reptes, com el Pla de formació, l’impuls del pla de carrera professional i el desenvolupament dels reglaments que emanen de la nova llei, com per exemple, el reglament intern de l’Òrgan Interparroquial, el dels dispositius de videovigilància, l’actualització dels reglaments interns de tots els comuns per a homogeneïtzar-los en tant que cos especial, entre altres”.

Al respecte, Joan Carles Troitiño ha afegit que la nova llei “ens aportarà millores en el nostre dia a dia, en la nostra feina diària, reforçant el principi d’autoritat i ampliant les nostres funcions”.

D’altra banda, Eva Sansa ha lloat la “importància de la formació contínua al llarg de la carrera professional dels agents de circulació” i ha felicitat “als formadors i als nous agents que s’han incorporat al servei després de superar el curs de capacitació”.

Per la seva part, Jordi Gallardo ha remarcat que la diada “és un acte de simbolisme, un acte de reconeixement a l’esforç i la dedicació dels agents de circulació. Per aquest motiu, vull agrair a tots els que formen part d’aquest Cos el treball incansable que desenvolupeu per a assegurar la convivència i fomentar el civisme, valors bàsics que ha de tenir tota societat”.

Posteriorment als parlaments, s’ha procedit a l’entrega de diplomes als 15 nous agents que enguany entren al cos. També s’han entregat medalles a 16 agents com a homenatge als anys de servei prestats (8 medalles per 15 anys prestats, 6 per 20 anys i 4 per 25 anys treballant com a agent de circulació).

L’acte ha finalitzat amb una foto de família amb tots els assistents a l’exterior del Complex i un aperitiu a la Sala de Congressos. A més, s’ha donat un petit obsequi a tots els participants com a recordatori de la XVI Diada dels Agents de Circulació.